Καταγγελίες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για «απλήρωτους μισθούς» και «εργασιακό bullying»

Σε καταγγελίες σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προχώρησε εργαζόμενη στο κόμμα, κάνοντας λόγο για εξευτελιστική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας και μη καταβολή μισθών.

Η εργαζόμενη μάλιστα, προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει με το κόμμα από τις 27 Οκτωβρίου 2023, ζητώντας τα δεδουλευμένα της και προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Όπως υποστηρίζει, δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ της απαγορευόταν να συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων κομμάτων, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Η ίδια περιγράφει περιστατικά που υπερέβαιναν τα όρια του «bullying», κάνοντας λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση που την οδήγησε ακόμη και σε αναζήτηση βοήθειας από ψυχολόγο, καθώς – όπως αναφέρει – για να τη μειώσει, η πρόεδρος της Πλεύσης της υπενθύμιζε συνεχώς ότι την προσέλαβε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού της προσώπου (η εργαζόμενη είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζιας Κεφαλά). Επιπλέον, στην καταγγελία αναφέρει επίσης, ότι της αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του γραφείου όπου εργαζόταν, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να της δόθηκε προθεσμία πέντε λεπτών για να αποχωρήσει και να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα.

Ακόμη η εργαζόμενη κάνει λόγο για εξαντλητικά ωράρια, ενώ σε μια πέριπτωση παρέμεινε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα 48 ωρών στα γραφεία του κόμματος, χωρίς σαφείς οδηγίες για τα καθήκοντά της.

Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι της καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δηλώνει ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.

Με την καταγγελία της ζητά τη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της εργοδότριας, την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης και την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

