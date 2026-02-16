Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Τα κενά ασφαλείας και ο Βούλγαρος που έσωσε τον αρχιφύλακα

Η δολοφονία του ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει το εν λόγω σωφρονιστικό κατάστημα, αλλά και συνολικά το ελληνικό σύστημα κράτησης.

Το αιματηρό περιστατικό ανέδειξε, με τον πιο δραματικό τρόπο, τα κενά εποπτείας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν ακόμη και σε χώρους που θεωρούνται αυστηρά φυλασσόμενοι.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σχολιάζοντας το νέο ξέσπασμα βίας εντός ενός υποτιθέμενα ασφαλούς περιβάλλοντος, επισημαίνουν ότι ο εγκλεισμός δεν ανακόπτει τη δράση σκληρών ποινικών. Αντιθέτως, όπως υπογραμμίζουν, αρκετοί καταφέρνουν πίσω από τα κάγκελα όχι μόνο να συνεχίζουν, αλλά και να οργανώνουν πιο άνετα τις παράνομες δραστηριότητές τους, αποκομίζοντας κέρδη.

Η ύπαρξη όπλων, ναρκωτικών και κινητών τηλεφώνων μέσα σε κελιά θεωρείται από γνώστες της κατάστασης σχεδόν δεδομένη. Χαρακτηριστική είναι η αποστροφή «μόνο άρμα μάχης δεν θα βρεις στις φυλακές, και αυτό επειδή δεν χωράει από την πύλη», η οποία, παρότι ακραία, αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που περιγράφουν οι αστυνομικές πηγές.

Η δολοφονία σε «τυφλό» σημείο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής, 15/2. Θύμα ο 43χρονος Αντώνης Παπαδάτος, ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, τον Μάιο του 2021.

Εκείνη τη στιγμή, ο 43χρονος βρισκόταν μαζί με τον αρχιφύλακα και έναν Βούλγαρο βαρυποινίτη σε σημείο των φυλακών που συγκαταλέγεται στα λίγα που δεν καλύπτονται από σύστημα κλειστής παρακολούθησης. Το γεγονός ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε «τυφλό» για τις κάμερες χώρο προκαλεί έντονα ερωτήματα.

Σύμφωνα με τις αρχικές μαρτυρίες, ο ισοβίτης φέρεται να κρατούσε πιστόλι – παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκε εντός των φυλακών – και να κατευθύνθηκε προς τον σωφρονιστικό υπάλληλο με πρόθεση να τον πυροβολήσει. Τότε, ο Βούλγαρος συγκρατούμενος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για το «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018, φέρεται να ακινητοποίησε τον 43χρονο, να τον αφόπλισε και στη συνέχεια να τον πυροβόλησε.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι και πέθανε ακαριαία. Το όπλο που κατασχέθηκε – περίστροφο τύπου COLT με τρία πυροδοτημένα φυσίγγια – πρόκειται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το βασικό ερώτημα: Για ποιο λόγο οι τρεις άνδρες βρίσκονταν μαζί σε έναν χώρο χωρίς κάμερες.

Στο «μικροσκόπιο» ο αρχιφύλακας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος του αρχιφύλακα, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν είναι άγνωστος στις Αρχές. Η κατάθεσή του θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς εντοπίζονται σημαντικές αντιφάσεις και κενά τόσο στη δική του εκδοχή, όσο και σε εκείνη του Βούλγαρου κρατουμένου που φέρεται να τον έσωσε.

Σημειώνεται ότι, πριν από μερικούς μήνες, ο εν λόγω αρχιφύλακας είχε εισηγηθεί θετικά για τη χορήγηση άδειας σε Αλβανό βαρυποινίτη, καταδικασμένο για σειρά κακουργημάτων. Ο κρατούμενος έλαβε τότε άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ.

Ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα δίνει στην υπόθεση το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος βαρυποινίτης συνδέεται συγγενικά με τον αρχιφύλακα, καθώς είναι σύζυγος της αδελφής της γυναίκας του.

Ο ρόλος του Αλκέτ Ριζάι

Στην πρώτη ενημέρωση υπήρξε αναφορά ότι παρών στους πυροβολισμούς ήταν και ο αλβανικής καταγωγής κακοποιός Αλκέτ Ριζάι. Ωστόσο, όσο εξελίσσεται η έρευνα, φαίνεται να απομακρύνεται από το επίκεντρο της δικογραφίας, τουλάχιστον σε τυπικό επίπεδο.

Παρά ταύτα, εκτιμάται ως ιδιαίτερα πιθανό να βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε η φονική συμπλοκή, γεγονός που διατηρεί το όνομά του στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Αρχών.

