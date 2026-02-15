search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 00:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 22:23

Νεκρός σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού γνωστός Έλληνας ισοβίτης

15.02.2026 22:23
fulakes_domokou
Eurokinissi

Γνωστός Έλληνας ισοβίτης βρέθηκε νεκρός μετά από συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με την Kathimerini, πρόκειται για τον Αντώνη Παπαδάτο, ο οποίος εξέτιε ποινή για ανθρωποκτονία στη Ζάκυνθο, στην υπόθεση Κορφιάτη.

Σύμφωνα με μία εκδοχή που δόθηκε, αλλά δεν επιβεβαιώνεται, ο Παπαδάτος κατηγορείται ότι μπήκε στο αρχιφυλακείο και πήγε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα, κρατώντας ένα περίστροφο. Εκεί βρισκόταν ένας άλλος ισοβίτης, βουλγαρικής καταγωγής (έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του Τζον Μακρή έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα) και ο Αλκέτ Ριτζάι βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Ο πρώτος, ήταν αυτός που σταμάτησε τον δράστη και με όπλο -επίσης άγνωστο πως βρέθηκε στην κατοχή του- πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Οι Αρχές, ωστόσο, φαίνεται να κρατούν αποστάσεις από τη συγκεκριμένη εκδοχή καθώς δεν αποκλείουν διαφορές των δύο πλευρών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Καθημερινή, ο αρχιφύλακας τελούσε υπό παραίτηση, καθώς είχε ζητηθεί η αποχώρησή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάστε επίσης:

Καμένα Βούρλα: Σύλληψη άντρα για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή σε ξενοδοχείο ισραηλινή παραγωγός ταινιών

Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο» είπε ο δράστης στους αστυνομικούς – Αφορμή τα κλειδιά του αυτοκινήτου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο Τραμπ θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν εξοντώσουν τους Κούρδους της Συρίας - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

paok-aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι της Τούμπας κράτησε 1η την ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, στραβοπάτημα ο ΠΑΟ – Όλα ανοιχτά στη μάχη του τίτλου

trump netaniaxou 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα σε στηρίξω να χτυπήσεις το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 00:33
Ο Τραμπ θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν εξοντώσουν τους Κούρδους της Συρίας - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει σενάρια κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ

akylas-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού, ετοιμάζει… βαλίτσες για την Βιέννη με το «Ferto» (Video)

psaradiko
ΕΛΛΑΔΑ

Γύθειο: Tαυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά – Τον αναγνώρισε η γυναίκα του

1 / 3