Νεκρός σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού γνωστός Έλληνας ισοβίτης

Γνωστός Έλληνας ισοβίτης βρέθηκε νεκρός μετά από συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με την Kathimerini, πρόκειται για τον Αντώνη Παπαδάτο, ο οποίος εξέτιε ποινή για ανθρωποκτονία στη Ζάκυνθο, στην υπόθεση Κορφιάτη.

Σύμφωνα με μία εκδοχή που δόθηκε, αλλά δεν επιβεβαιώνεται, ο Παπαδάτος κατηγορείται ότι μπήκε στο αρχιφυλακείο και πήγε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα, κρατώντας ένα περίστροφο. Εκεί βρισκόταν ένας άλλος ισοβίτης, βουλγαρικής καταγωγής (έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του Τζον Μακρή έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα) και ο Αλκέτ Ριτζάι βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Ο πρώτος, ήταν αυτός που σταμάτησε τον δράστη και με όπλο -επίσης άγνωστο πως βρέθηκε στην κατοχή του- πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Οι Αρχές, ωστόσο, φαίνεται να κρατούν αποστάσεις από τη συγκεκριμένη εκδοχή καθώς δεν αποκλείουν διαφορές των δύο πλευρών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Καθημερινή, ο αρχιφύλακας τελούσε υπό παραίτηση, καθώς είχε ζητηθεί η αποχώρησή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

