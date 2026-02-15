search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

15.02.2026 22:05

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή σε ξενοδοχείο ισραηλινή παραγωγός ταινιών

15.02.2026 22:05
Σε εξέλιξη είναι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον θάνατο μίας γυναίκας με καταγωγή από το Ισραήλ, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 53 ετών, την οποία εντόπισε νεκρή ο αδελφός της σε ξενοδοχείο που βρίσκεται επί της οδού Λέκκα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα ήταν παραγωγός ταινιών και ο αδελφός της είπε στις Αρχές ότι την αναζητούσε επί ώρες, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Πήγε στο ξενοδοχείο και την εντόπισε νεκρή στο δωμάτιο που βρισκόταν στον 5ο όροφο. 

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν αυτοχειρία, χωρίς να αποκλείεται προς το παρόν και εγκληματική ενέργεια.

ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς – Ομπάμα, Μελάνια, Γκέιτς και Καρντάσιαν ανάμεσά τους

ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Σύλληψη άντρα για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών

ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού γνωστός Έλληνας ισοβίτης

ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή σε ξενοδοχείο ισραηλινή παραγωγός ταινιών

ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο» είπε ο δράστης στους αστυνομικούς – Αφορμή τα κλειδιά του αυτοκινήτου

LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

