Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή σε ξενοδοχείο ισραηλινή παραγωγός ταινιών

Σε εξέλιξη είναι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον θάνατο μίας γυναίκας με καταγωγή από το Ισραήλ, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 53 ετών, την οποία εντόπισε νεκρή ο αδελφός της σε ξενοδοχείο που βρίσκεται επί της οδού Λέκκα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα ήταν παραγωγός ταινιών και ο αδελφός της είπε στις Αρχές ότι την αναζητούσε επί ώρες, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Πήγε στο ξενοδοχείο και την εντόπισε νεκρή στο δωμάτιο που βρισκόταν στον 5ο όροφο.

Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν αυτοχειρία, χωρίς να αποκλείεται προς το παρόν και εγκληματική ενέργεια.

