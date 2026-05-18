ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 21:20
Σαρωτική τηλεθέαση από τη Eurovision το σαββατοκύριακο (16,17/5)

Περίπου όλοι όσοι ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις τους το γουίκεντ , έδωσαν «ραντεβού» στην ΕΡΤ1 και είδαν τον τελικό της Eurovision.

Χαρακτηριστικό της υψηλής συγκέντρωσης στην απευθείας μετάδοση από τη Wiener Stadthalle ήταν το εννιάλεπτο της μετάδοσης που «πέρασε» στην Κυριακή και σύμφωνα με τη Nielsen ήταν καθηλωμένοι στο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης σχεδόν 2,2 εκατ. τηλεθεατές.

Ως τηλεοπτικό γεγονός μείζονος σημασίας, o 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της EBU επισκίασε κάθε άλλο πρόγραμμα του διήμερου.

Ξεχώρισε μόνον η συναφή με τον διαγωνισμό εκπομπή της ΕΡΤ1, που βγήκε επίσης «ζωντανά» πριν και μετά τον τελικό.

Είναι ενδεικτικό επίσης της υψηλής συγκέντρωσης τηλεθεατών στην ΕΡΤ1 το σαββατόβραδο, το στοιχείο ότι στο Top 10 της ημέρας διακρίθηκαν προτάσεις εκπομπών πριν από τις 21.00.

Την Κυριακή καλά πήγε το «Your Face Sounds Familiar», «γκελ» στους τηλεθεατές είχε επίσης η κλασική ελληνική κωμωδία «Ο παπατρέχας» με τον Θανάση Βέγγο, και στα αξιοπρόσεκτα της ημέρας το πλασάρισμα της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται», που πόνταρε -αναμενόμενο ήταν- στη Eurovision και «της βγήκε».

