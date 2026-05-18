Πολάκης: «Σύντομο ανέκδοτο το “ανεξάρτητος”, θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εκ νέου έστειλε μήνυμα στην Κουμουνδούρου ο Παύλος Πολάκης ότι ο ίδιος παραμένει στα όργανα, παρά τα μηνύματα της ηγεσίας μετά τη διαγραφή του.
Το απόγευμα της Δευτέρας και ενώ είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο Παύλος Πολάκης προσήλθε στην αίθουσα για να θέσει την επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Οικονομικών (παρών για τις απαντήσεις βέβαια ήταν ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Κώτσηρας). Όταν ήρθε η σειρά του ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος του έδωσε τον λόγο με το νέο του κοινοβουλευτικό στάτους, αυτό του ανεξάρτητου βουλευτή.
Και ο Παύλος Πολάκης απάντησε με νόημα:
«Το “ανεξάρτητος” βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο! Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου. Τα υπόλοιπα στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή».
Διαβάστε επίσης:
«Κεραυνοί» Βενιζέλου σε κυβέρνηση: Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησης – Ανιστόρητη και αλαζονική η δήλωση για το τηλέφωνο
Καβγάς Άδωνι-Σαλμά στη Βουλή, με αλληλοκατηγορίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων – «Ραντεβού» στις δικαστικές αίθουσες
ΥΠΟΙΚ: Μάχη Τσίπρα – Ανδρουλάκη για τις περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.