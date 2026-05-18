Πολάκης: «Σύντομο ανέκδοτο το “ανεξάρτητος”, θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα»

Εκ νέου έστειλε μήνυμα στην Κουμουνδούρου ο Παύλος Πολάκης ότι ο ίδιος παραμένει στα όργανα, παρά τα μηνύματα της ηγεσίας μετά τη διαγραφή του.

Το απόγευμα της Δευτέρας και ενώ είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο Παύλος Πολάκης προσήλθε στην αίθουσα για να θέσει την επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Οικονομικών (παρών για τις απαντήσεις βέβαια ήταν ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Κώτσηρας). Όταν ήρθε η σειρά του ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος του έδωσε τον λόγο με το νέο του κοινοβουλευτικό στάτους, αυτό του ανεξάρτητου βουλευτή.

Και ο Παύλος Πολάκης απάντησε με νόημα:

«Το “ανεξάρτητος” βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο! Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου. Τα υπόλοιπα στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή».

