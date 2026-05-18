Επίσημα εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης

Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ τίθεται και επισήμως ο Παύλος Πολάκης καθώς ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή του.

Υπενθυμίζεται πως αφορμή της διαγραφής του στάθηκε η ανάρτηση μέσω της οποίας ζητούσε μετ’ επιτάσεως στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο να συγκαλέσει άμεσα την Πολιτική Γραμματεία, καταλογίζοντάς του «αφωνία», «έλλειψη πρωτοβουλίας» και «αναποφασιστικότητα».

