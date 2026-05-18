search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.05.2026 15:15

ΚΥΣΕΑ: Επιστροφή Patriot από Διδυμότειχο και Κάρπαθο, πράσινο φως για τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini

18.05.2026 15:15
Patriot_New_789 (1)

Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot, από Διδυμότειχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, άναψε το ΚΥΣΕΑ.

Ο επαναπατρισμός των Patriot κρίθηκε αναγκαίος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών. Ακόμη θα αποσταλεί ένα όχημα M113 στον Λίβανο, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν αναπτυχθεί 11 στην περιοχή, που προέρχονται από τα αποθέματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας.

Το ΚΥΣΕΑ, ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Και τα δυο προγράμματα έχουν περάσει από τη Βουλή, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών.

Ο υπουργός Εξωτερικών παρείχε ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ κατά πληροφορίες συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.

Διαβάστε επίσης

Δούκας: Πολιτική δολοφονία η επίθεση στον Ανδρουλάκη – Καμία συζήτηση με ΝΔ, στόχος η πρωτιά και η προοδευτική διακυβέρνηση

Ανδρουλάκης για πλειστηριασμούς: Τέλος στην ασυδοσία των funds – Επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Πολύ αργά για δάκρυα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
advert
ADVERTORIAL

Όταν η πόλη γίνεται η «τάξη»: Ημερίδα για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

IRAN NEW
ΚΟΣΜΟΣ

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

akylas_1805_1920-1080_new
MEDIA

ΕΡΤ: Ανανέωσε το ραντεβού με το «Πρωίαν σε είδον» ο Akylas

MARINAKIS_BRF_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα περί ρωσικού δακτύλου από Άδωνι για Καρυστιανού δείχνει να συμμερίζεται και ο Μαρινάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kafsima_pratirio_0303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά πάνω από 2 € η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

gynaika-vrizei
ΕΛΛΑΔΑ

Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα... «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 16:48
advert
ADVERTORIAL

Όταν η πόλη γίνεται η «τάξη»: Ημερίδα για τα 10 χρόνια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»

IRAN NEW
ΚΟΣΜΟΣ

«Πάγος» στο πυρηνικό πρόγραμμα αντί για διάλυση και σταδιακό άνοιγμα Ορμούζ στη νέα πρόταση του Ιράν – «Ναι» ΗΠΑ στην άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

xristakopoulos-123-new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο διαγωνισμός ατάκας για τα σκάνδαλα δεν ωφελεί ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Ανδρουλάκη

1 / 3