ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:20
23.03.2026 14:04

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 5 δις για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Επιλέχθηκε ο νέος αρχηγός του Λιμενικού

23.03.2026 14:04
Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους Υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων.

Οπως ανακοινώθηκε επίσης, το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 5 δις για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Επιλέχθηκε ο νέος αρχηγός του Λιμενικού

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 14:20
