Νέα Αριστερά: Αύριο η παραίτηση Χαρίτση από την ηγεσία στο Πολιτικό Γραφείο – Παραμονή στο κόμμα μέχρι νεωτέρας

Αύριο συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς, όπου ο Αλέξης Χαρίτσης θα υποβάλει και επισήμως την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος, δύο μήνες μετά το Συνέδριο του κόμματος, όπου η πρότασή του για τις συνεργασίες με τα προοδευτικά κόμματα και βεβαίως με το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα, ουσιαστικά μειοψήφησε.

Η μειοψηφική αποδοχή στο κόμμα της πρότασης για τις συνεργασίες με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, έχει καταγραφεί ήδη από την Κεντρική Επιτροπή του Απριλίου του 2025 με το εσωκομματικό ρήγμα να βαθαίνει μέχρι την επιβεβαίωση του στο πρόσφατο συνέδριο του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η παραίτηση από την προεδρία του κόμματος σε αυτή τη φάση δεν συνοδεύεται με αποχώρηση από το κόμμα ούτε μεμονωμένα του Αλέξη Χαρίτση, ούτε βέβαια μαζικά των 8 από τους 12 βουλευτές της Νέας Αριστεράς που συμφωνούν με την συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα.

Ωστόσο, διαμορφώνεται μια συνθήκη «μένω μέχρι να φύγω» που επιτείνει την ασάφεια στο κόμμα, καθώς είναι σαφές ότι ο προσανατολισμός Χαρίτση και των 8 βουλευτών είναι το κόμμα Τσίπρα, το οποίο προς το παρόν όμως δεν είναι έτοιμο ενώ το βασικό σενάριο ανακοινώσεων μιλά για Σεπτέμβριο. Σημειώνεται ότι εκτός από τον Αλέξη Χαρίτση, οι βουλευτές που συμφωνούν με την προοπτικη συνεργασίας με Τσίπρα και θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν εφόσον σε κάποια άλλη στιγμή επιλέξει οριστικό βήμα εξόδου (και από το κόμμα δηλαδή) είναι οι Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Φερχάτ Οζγκιούρ, Χουσεϊν Ζεϊμπέκ.

Οι αλλαγές σε κόμμα και κοινοβουλευτική ομάδα

Σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήματα που δημιουργούνται με την αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία, εφόσον επισημοποιηθεί η παραίτηση Χαρίτση, την ηγεσία (πρόεδρος του κόμματος) αναμένεται να αναλάβει ο σημερινός Γραμματέας της Κ.Ε. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος εκπροσωπεί την πλειοψηφία.

Για το πόσο γρήγορα μπορεί να υπάρξει έκτακτο Συνέδριο που θα επισφραγίσει τις αλλαγές, θα συνυπολογιστούν και οι τρέχουσες εξελίξεις – «δεν μπορεί εν μέσω πολέμου ή ενώ όλοι ετοιμάζονται για εκλογές να κάνουμε συνέδριο» λέει στέλεχος του ΠΓ, συμπληρώνοντας ότι είναι νωπή η επικύρωση της πλειοψηφίας (στο Συνέδριο του Ιανουαρίου).

Με δεδομένο ότι η παραίτηση Χαρίτση από την ηγεσία, επισύρει και παραίτηση από τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τη θέση αυτή πιθανότατα θα αναλάβει βουλευτής που πρόσκειται στην πλειοψηφία. Οι επιλογές είναι μεταξύ του Ευκλείδη Τσακαλώτου, της Πέτης Πέρκα και του Θοδωρή Δρίτσα.

