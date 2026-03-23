Δημοσκόπηση GPO: Οι πολίτες διαφωνούν με την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ζητούν αυστηρή ουδετερότητα – Πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία και στους έλληνες πολίτες, που δεν μπορούν να δουν ούτε το τέλος, ούτε την έκβαση τους.

Όπως φαίνεται σε δημοσκόπηση που διενήργησε η GPO για λογαριασμό του iefimerida, οι έλληνες πολίτες διαφωνούν με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, ενώ ζητούν σε συντριπτική πλειοψηφία από τη χώρα μας να κρατήσει αυστηρή ουδετερότητα.

΄Οσο για τους πολιτικούς συσχετισμούς η Νέα Δημοκρατία ανεβηκε τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου με τη δεύτερη θέση να είναι «κλειδωμένη» από το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η δημοσκόπηση:

Πώς κρίνουν οι πολίτες τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου είχαμε επικεντρωθεί περισσότερο στον αντίκτυπο των ενεργειών της ελληνικής πλευράς και η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό το διπλωματικό και στρατιωτικό προφίλ της χώρας.

Οι πολίτες διαφωνούν με την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Καθώς όμως οι συγκρούσεις συνεχίζονται γίνεται φανερό ότι η ελληνική κοινή γνώμη όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό σε ποσοστό 73,7% με την επίθεση που έχουν ξεκινήσει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και δεν θεωρούν την επίθεση εναντίον του Ιρανικού καθεστώτος -όσο σκληρό και καταπιεστικό κι αν- δικαιολογημένη και νομιμοποιημένη με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Άλλωστε το 81% θεωρεί ότι ο πόλεμος γίνεται για να ελεγχθούν οικονομικά συμφέροντα της περιοχής και όχι για να αποφευχθεί η πιθανότητα ανάπτυξης πυρηνικών από το Ιράν και για το λόγο αυτό ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση σε ποσοστό 86,5% να τηρήσει στάση ουδετερότητας και να μην ευθυγραμμιστεί με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η ελληνική πλευρά πάντως έχει αποκλείσει προς το παρόν περαιτέρω συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις συντασσόμενη με τη πλειοψηφία των πολιτών που όπως είπαμε δεν επιθυμούν εμπλοκή της χώρας σε ένα πόλεμο που δεν δικαιολογούν με στόχους οικονομικής επικράτησης και όχι αυτούς που διακηρύχθηκαν από τον πρόεδρο Τράμπ και την ισραηλινή κυβέρνηση.

Περισσότεροι από 7 στους 10 συμφωνούν με την παροχή ομπρέλας προστασίας στην Κύπρο

Στον αντίποδα η παροχή ομπρέλας προστασίας στην Κύπρο θεωρείται μάλλον αυτονόητη και επικροτείται από το 73% των πολιτών καθώς η αποστολή ελληνικών φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών εκλαμβάνονται ως αμυντικές ενέργειες με αποτρεπτικό χαρακτήρα που την ίδια στιγμή ενισχύουν σύμφωνα με το 60,5% τη γεωπολιτική θέση της χώρας, άποψη που συμμερίζεται σημαντικό τμήμα ψηφοφόρων πέραν της ΝΔ.

Το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια

Στο εσωτερικό μέτωπο η ακρίβεια με ποσοστό 48,7% συνεχίζει να θεωρείτε το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ενώ όπως είναι αναμενόμενο η κρίση στη Μέση Ανατολή απασχολεί το 24,5% του συνόλου. Οι δύο απαντήσεις λειτουργούν συνδυαστικά αφού η μεγαλύτερη ανησυχία από το μέτωπο του πολέμου σχετίζεται με τις οικονομικές του επιπτώσεις και τον αντίκτυπο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην καθημερινότητα των πολιτών.

Θετικά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση με την επιβολή πλαφόν στο κέρδος

Προς αυτή την κατεύθυνση τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης και συγκεκριμένα η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδος για προϊόντα και καύσιμα κρίνετε θετικά και μάλλον θετικά από το 62,2% του συνόλου. Ως κριτήριο ψήφου πάντως εκτός της αντιμετώπισης της ακρίβειας τοποθετείται και η διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς με το 14,1% του συνόλου να δηλώνει ότι αυτό θα είναι το ζήτημα που θα βαρύνει περισσότερο στην τελική του πολιτική επιλογή.

Η πλειοψηφία επιθυμεί κυβερνητική αλλαγή στις εκλογές

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα το ποσοστό όσων επιθυμούν μετά τις επόμενες εκλογές να παραμείνει η σημερινή κυβέρνηση ξεπερνά το 30% και συγκεκριμένα ανιχνεύεται στο 30,4% με τη μεγάλη πλειοψηφία που επιθυμεί κυβερνητική αλλαγή να παραμένει ισχυρή με 62,2% μειωμένη ωστόσο από την έρευνα του Φεβρουαρίου και πολιτικά κατακερματισμένη.

Στασιμότητα για Τσίπρα, πτώση για Καρυστιανού

Στασιμότητα καταγράφεται στη δυνητική ψήφο για το υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα, υποχώρηση για την κ. Καρυστιανού ενώ αύξηση σημειώνεται στην πιθανότητα ψήφου για το κόμμα Σαμαρά. Και στις τρεις περιπτώσεις ωστόσο ο δείκτης που υποχωρεί σημαντικά είναι αυτός της ισχυρής πιθανότητας όπου τα ποσοστά για τον κ. Τσίπρα από το 7,9% του Φεβρουαρίου είναι σήμερα στο 5,1%, για την κ. Καρυστιανού από το 8,1% στο 6,4% και για τον κ. Σαμαρά από το 1,6% στο 1,2%. Φαίνεται ότι η πολύμηνη συζήτηση και αναμονή για τους νέους κομματικούς σχηματισμούς μάλλον περιορίζει τη δυναμική τους.

Ανοδος για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Ο αντίκτυπος των κυβερνητικών πρωτοβουλιών στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται σε μία θετική μεταβολή στον πίνακα της πρόθεσης ψήφου όπου η ΝΔ κερδίζει 1,2% σε σχέση με το Φεβρουάριο και βρίσκεται πλέον στο 26,1%. Μικρή άνοδο της τάξης του 0,5% και για το ΠΑΣΟΚ που παρά τις πρόσφατες πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό του αποτυπώνεται λίγο πριν το συνέδριό του στο 11,4% σε σχετική απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα κόμματα. Μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται για την Πλεύση Ελευθερίας από το 9,2% στο 8%, μικρότερη για την Ελληνική Λύση που περνάει στην τρίτη θέση με 8,8% σήμερα από 9% του προηγούμενου μήνα ενώ μικρή αύξηση καταγράφει το ΚΚΕ από το 7,6% στο 7,8% για το Μάρτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερός στο 4,6% με το ποσοστό όσων δηλώνουν πρόθεση ψήφου σε άλλο κόμμα να παραμένει σχετικά υψηλό με 7,3%. Τέλος αναποφάσιστο συνεχίζει να δηλώνει το 15,3% του εκλογικού σώματος.

Στο 31,4% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνεςι 31,4% αυξάνοντας το ποσοστό της κατά 1,3% συγκριτικά με τη μέτρηση της GPO τον Φεβρουάριο. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει και αυτ΄πο μικρή αύξηση της τάξης του 0,5%.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου στη μέτρηση της GPO για το μήνα Μάρτιο για το iefimerida:

ΝΔ: 31,4%

ΠΑΣΟΚ: 13,7%

ΕΛ. ΛΥΣΗ: 10,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

ΚΚΕ: 9,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 2,5%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,2%

ΝΙΚΗ: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Αλλο: 8,9%

