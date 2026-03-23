Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Γιατί ανησυχεί η Αθήνα μετά τους… Patriot – Νέα συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ σήμερα 

Καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν μπήκε στην τέταρτη εβδομάδα του, στην Αθήνα επικρατεί έντονος προβληματισμός, τόσο για τις εξελίξεις στη «διακεκαυμένη ζώνη», όσο και για τις συνέπειες μιας σύρραξης της οποίας το τέλος δεν είναι ορατό.

Δύο στοιχεία κάνουν προφανή την ανησυχία της κυβέρνησης για τις εξελίξεις:

· Πρώτον, στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, ο πρωθυπουργός για πρώτη φορά έθεσε ζήτημα ενδεχόμενης επιθετικής ενέργειας σε βάρος της Ευρώπης, γράφοντας ότι στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ «συζητήσαμε πώς θα δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ προς την Κύπρο απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ενωμένη. Πρέπει, όμως, να είναι και έτοιμη – να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος» και

· Δεύτερον, στις 11 το πρωί συνεδριάζει – για δεύτερη φορά μετά την έναρξη του πολέμου το ΚΥΣΕΑ, προκειμένου να γίνει μια επισκόπηση της κατάστασης όπως εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις περαιτέρω κινήσεις της Ελλάδας για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας – και, φυσικά, το πολιτικό πλαίσιο, ιδίως μετά τις συνεχείς αντικρουόμενες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον του πολέμου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνεδρίασης του θα συζητηθούν, επίσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, αλλά και η επίδραση της σύρραξης στο μεταναστευτικό, κάτι που ο Κ. Μητσοτάκης έθεσε και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Στην εξίσωση, πλέον, έχει μπει και το ζήτημα της εμπλοκής στη σύρραξη της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, μετά την κατάρριψη την περασμένη Παρασκευή δύο ιρανικών πυραύλων. Ο Κ. Μητσοτάκης σχολίασε το περιστατικό, αλλά πολύ γενικά και αποφεύγοντας να απαντήσει στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η χρήση των Patriot ουσιαστικά εμπλέκει τη χώρα , περιοριζόμενος να γράψει ότι «η ελληνική συνεισφορά από το 2021 με μια συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μας. Η Ελλάδα συνεχίζει να δρα με υπευθυνότητα, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή».

Όσον αφορά στο ζήτημα της επικουρικότητας στην άμυνα, η θέση της Αθήνας είναι γνωστή εξαρχής και εκφράστηκε με την απόφασή της να στείλει φρεγάτες και μαχητικά στην Κύπρο μόλις υπήρξε απειλή. Στην κυβέρνηση υπάρχει ικανοποίηση για το ότι υπήρξε ευρύτερη κινητοποίηση και αποστολή πολεμικών πλοίων στην ανατολική Μεσόγειο και από άλλες χώρες – μέλη της ΕΕ και τη Βρετανία, ωστόσο, η επιδίωξη είναι αυτές οι κινήσεις να μην είναι ad hoc αλλά να συντονίζονται κεντρικά από τις Βρυξέλλες και – στο πλαίσιο αυτό – να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση απειλών.

Από την άλλη, όσον αφορά στο ζήτημα των Patriot, η κυβέρνηση, μετά από μια μικρή… σύγχυση που επικράτησε αρχικά, σχετικά με το αν η κατάρριψη των ιρανικών πυραύλων αποτελεί εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, η κυρίαρχη «γραμμή» είναι ότι η αναχαίτιση ήταν αμιγώς αμυντική κίνηση, η οποία απλώς αποδεικνύει το ετοιμοπόλεμο των ελληνικών δυνάμεων και προφανώς δεν συνιστά επιθετική ενέργεια κατά του Ιράν. Ο προβληματισμός αυτός καταγράφηκε και εντός της «γαλάζιας» παράταξης, ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα με φοβικό τρόπο και ότι, εν πάση περιπτώσει, η συστοιχία των Patriot βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία για έναν συγκεκριμένο σκοπό και αυτό έκανε την Παρασκευή.

