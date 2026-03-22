Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΚΥΣΕΑ στη «σκιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Στις 11 το πρωί της Δευτέρας θα συνεδριάσει, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), στο Μαξίμου, στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων του πολέμου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αναμένεται να βρεθούν η αμυντική θωράκιση της χώρας, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις στο μεταναστευτικό, υπό το βάρος της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης όπως αυτή διαμορφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες μετά την έναρξη πολέμου στη Μέση Ανατολή.

