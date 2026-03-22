BBC: Πώς θα αντιδράσει το Ιράν στο τελεσίγραφο 48ωρών από τον Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ανάλυση του BBC επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις επόμενες κινήσεις του Ιράν μετά το τελεσίγραφο 48 ωρών του Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα διλήμματα της Τεχεράνης και τα σενάρια που θα καθορίσουν την πορεία της έντασης.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη να απαντήσει με στοχευμένα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Την ίδια ώρα, κρατά ανοιχτό ένα παράθυρο ελεγχόμενης διέλευσης από τα Στενά, υπογραμμίζοντας ότι πλοία χωρών που δεν θεωρούνται «εχθρικές» θα μπορούν να κινούνται με ασφάλεια, υπό τον όρο ότι θα υπάρχει συνεννόηση με τις ιρανικές αρχές.

Κατά το BBC, ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας αποτελεί το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν. Μια πλήρης άρση του άτυπου αποκλεισμού θα ισοδυναμούσε με απώλεια της βασικής του μόχλευσης απέναντι στη Δύση.

Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται και στο εσωτερικό της χώρας. «Τι άλλο χαρτί έχουν;» διερωτάται πολίτης, σε μια φράση που συμπυκνώνει την κοινή αντίληψη ότι το Στενό του Ορμούζ είναι το τελευταίο και πιο ισχυρό εργαλείο πίεσης του καθεστώτος.

Η ανάλυση επισημαίνει πως, αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, το κόστος για το Ιράν θα είναι βαρύ. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η ιρανική ηγεσία έχει επανειλημμένα δείξει πως είναι διατεθειμένη να αντέξει υψηλό οικονομικό και κοινωνικό τίμημα, προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο και τις «επαναστατικές» της αρχές.

Η χώρα έχει ήδη δοκιμαστεί από χρόνια δυτικών κυρώσεων, ενώ στο εσωτερικό έχει καταφύγει σε σκληρή καταστολή διαδηλώσεων. Νωρίτερα φέτος, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ενώ μόλις αυτή την εβδομάδα εκτελέστηκαν τρεις άνδρες που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία αστυνομικών—υποθέσεις που, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στηρίχθηκαν σε ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό βασανιστήρια.

Μεταξύ «μπλόφας» και διπλωματίας

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το Ιράν να επιλέξει να κερδίσει χρόνο, δοκιμάζοντας τα όρια της αμερικανικής απειλής. Το BBC σημειώνει ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να υπολογίζει στις πιέσεις που θα ασκηθούν από τις χώρες του Κόλπου προς την Ουάσινγκτον για αποκλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει ήδη δηλώσει ότι περιφερειακοί δρώντες έχουν προσεγγίσει την Τεχεράνη αναζητώντας διέξοδο, με το Ομάν να αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Ο παράγοντας των κρατών του Κόλπου

Καθοριστικός θεωρείται ο ρόλος των χωρών του Περσικού Κόλπου, οι οποίες κινούνται σε λεπτή ισορροπία. Από τη μία, οι οικονομίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή σταθερότητα και την εικόνα ασφάλειας που προβάλλουν διεθνώς. Από την άλλη, αντιμετωπίζουν το Ιράν ως άμεση απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής.

Το BBC καταλήγει ότι οι επιλογές αυτών των κρατών μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές, σε μια συγκυρία όπου κάθε κίνηση μπορεί να οδηγήσει είτε σε αποκλιμάκωση είτε σε μια ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

