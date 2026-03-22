search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 13:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

BBC: Πώς θα αντιδράσει το Ιράν στο τελεσίγραφο 48ωρών από τον Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

iran-usa

Ανάλυση του BBC επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις επόμενες κινήσεις του Ιράν μετά το τελεσίγραφο 48 ωρών του Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα διλήμματα της Τεχεράνης και τα σενάρια που θα καθορίσουν την πορεία της έντασης.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη να απαντήσει με στοχευμένα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τις ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Την ίδια ώρα, κρατά ανοιχτό ένα παράθυρο ελεγχόμενης διέλευσης από τα Στενά, υπογραμμίζοντας ότι πλοία χωρών που δεν θεωρούνται «εχθρικές» θα μπορούν να κινούνται με ασφάλεια, υπό τον όρο ότι θα υπάρχει συνεννόηση με τις ιρανικές αρχές.

Κατά το BBC, ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας αποτελεί το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί του Ιράν. Μια πλήρης άρση του άτυπου αποκλεισμού θα ισοδυναμούσε με απώλεια της βασικής του μόχλευσης απέναντι στη Δύση.

Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται και στο εσωτερικό της χώρας. «Τι άλλο χαρτί έχουν;» διερωτάται πολίτης, σε μια φράση που συμπυκνώνει την κοινή αντίληψη ότι το Στενό του Ορμούζ είναι το τελευταίο και πιο ισχυρό εργαλείο πίεσης του καθεστώτος.

Η ανάλυση επισημαίνει πως, αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, το κόστος για το Ιράν θα είναι βαρύ. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι η ιρανική ηγεσία έχει επανειλημμένα δείξει πως είναι διατεθειμένη να αντέξει υψηλό οικονομικό και κοινωνικό τίμημα, προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο και τις «επαναστατικές» της αρχές.

Η χώρα έχει ήδη δοκιμαστεί από χρόνια δυτικών κυρώσεων, ενώ στο εσωτερικό έχει καταφύγει σε σκληρή καταστολή διαδηλώσεων. Νωρίτερα φέτος, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ενώ μόλις αυτή την εβδομάδα εκτελέστηκαν τρεις άνδρες που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία αστυνομικών—υποθέσεις που, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στηρίχθηκαν σε ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό βασανιστήρια.

Μεταξύ «μπλόφας» και διπλωματίας

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το Ιράν να επιλέξει να κερδίσει χρόνο, δοκιμάζοντας τα όρια της αμερικανικής απειλής. Το BBC σημειώνει ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να υπολογίζει στις πιέσεις που θα ασκηθούν από τις χώρες του Κόλπου προς την Ουάσινγκτον για αποκλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει ήδη δηλώσει ότι περιφερειακοί δρώντες έχουν προσεγγίσει την Τεχεράνη αναζητώντας διέξοδο, με το Ομάν να αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Ο παράγοντας των κρατών του Κόλπου

Καθοριστικός θεωρείται ο ρόλος των χωρών του Περσικού Κόλπου, οι οποίες κινούνται σε λεπτή ισορροπία. Από τη μία, οι οικονομίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή σταθερότητα και την εικόνα ασφάλειας που προβάλλουν διεθνώς. Από την άλλη, αντιμετωπίζουν το Ιράν ως άμεση απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής.

Το BBC καταλήγει ότι οι επιλογές αυτών των κρατών μπορεί να αποδειχθούν निर्णτικές, σε μια συγκυρία όπου κάθε κίνηση μπορεί να οδηγήσει είτε σε αποκλιμάκωση είτε σε μια ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Δύο τα κτίρια που κατέρρευσαν στην Κωνσταντινούπολη – Αναφορές για εγκλωβισμένους και τραυματίες (Video)

«Πείτε αντίο στο ηλεκτρικό ρεύμα»: Η απάντηση του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων στις απειλές Τραμπ

Ισραήλ: Οργισμένοι έποικοι διώχνουν τον Μπεν Γκβιρ από το Αράντ (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agelada-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Κλειστοί τη Δευτέρα οι Δήμοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας με αφορμή την έξαρση του αφθώδους πυρετού

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Μπείτε στον πόλεμο – Η ιρανική απειλή έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα σας

trohaio (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Αμπελόκηπους: Η στιγμή που η 40χρονη μεθυσμένη παίρνει σβάρνα 14 σταθμευμένα οχήματα (Video)

xristidou_kainourgiou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Καινούργιου: «Δεν νομίζω ότι ήμουν και ποτέ η αγαπημένη της» (Video)

thermaikos_kolpos
ΕΛΛΑΔΑ

Άλλαξε ξανά χρώμα ο Θερμαϊκός – Το φαινόμενο της Ερυθράς Παλίρροιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη - Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

thessniki_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ»: 50 % περισσότερα νοικοκυριά στα προγράμματα αναβάθμισης - αλλαγής συσκευών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

agelada-new
ΕΛΛΑΔΑ

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

trohaio (1)
ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3