«Πείτε αντίο στο ηλεκτρικό ρεύμα»: Η απάντηση του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων στις απειλές Τραμπ

Με μια αφίσα, που φέρει τον τίτλο «Πείτε αντίο στο ηλεκτρικό ρεύμα», απαντά το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency στις απειλές Τραμπ να στοχεύσει ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην αφίσα απεικονίζονται εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Κουβέιτ ως πιθανοί στόχοι αντιποίνων.

«Σε περίπτωση έστω και της παραμικρής επίθεσης κατά των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, ολόκληρη η περιοχή θα βυθιστεί στο σκοτάδι», αναγράφεται στην αφίσα.

🇺🇸🇸🇦🇦🇪🇶🇦🇰🇼🇮🇷⚡️– In response to U.S. President Trump's threats to target Iranian power plants, Iranian state media outlet Mehr News Agency published a poster titled 'Say goodbye to electricity', depicting power plants in Saudi Arabia, the UAE, Qatar, and Kuwait as potential… pic.twitter.com/mWIpBD7OhW — MonitorX (@MonitorX99800) March 22, 2026

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή το Στενό του Χορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανάρτησε στο Truth Social λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος).

«Ανοιχτά» σε όλους εκτός «από τους εχθρούς» τα στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επέμεινε για άλλη μια φορά ότι η ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανοιχτή για όλες τις πλοιοκτησίες — εκτός από τα σκάφη που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν».

Ο Αλί Μουσάβι, εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) του ΟΗΕ, πρόσθεσε ότι η διέλευση από τη στενή θαλάσσια οδό είναι δυνατή μέσω συντονισμού των ρυθμίσεων ασφάλειας και προστασίας με την Τεχεράνη.

Ισραήλ: Οργισμένοι έποικοι διώχνουν τον Μπεν Γκβιρ από το Αράντ (Video)

Στις κάλπες οι Ιταλοί σήμερα και αύριο για το δημοψήφισμα της αναθεώρησης του Συντάγματος στο δικαστικό σύστημα

Στο σκοτάδι ξανά η Κούβα – Δεύτερο μπλακ άουτ σε διάστημα λίγων ημερών



