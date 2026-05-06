ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 18:05
Ρίτα Μελά

06.05.2026 16:20

Καρκίνος του δέρματος: Προσοχή στον ήλιο, το σολάριουμ και… στο μανικιούρ!

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο ήλιος και το σολάριουμ είναι κύριοι παράγοντες για την ανάπτυξη του καρκίνου του δέρματος. Ωστόσο τα ολοένα και αυξανόμενα περιστατικά  μελανώματος στην περιοχή των νυχιών και του δέρματος γύρω από αυτά, έχει κάνει τους επιστήμονες να υποπτεύονται και το μανικιούρ, την αγαπημένη συνήθεια των γυναικών να βάφουν τα νύχια τους και να κάνουν ημιμόνιμο. Μάλιστα οι δερματολόγοι ήδη κρούουν το κώδωνα του κινδύνου στις γυναίκες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές με αυτή τη όμορφη -κατά τα άλλα- συνήθεια.

Τα παραπάνω ανέφερε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιακής Εταιρίας Σωτήρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη Τύπου, με αφορμή τη νέα ενημερωτική καμπάνια για τον καρκίνο του δέρματος, τον Μάιο που είναι αφιερωμένος στη νόσο.

Μάλιστα ο κ. Θεοχάρης διευκρίνισε ότι η συνεχή έκθεση σε συσκευές πολυμερισμού (τα φουρνάκια νυχιών) κατά τη διάρκεια του ημιμόνιμου μανικιούρ ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο για τη νόσο. Παράλληλα συνέστησε στις κυρίες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας για τα χέρια, όπως για παράδειγμα λευκά γάντια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Η αύξηση της πρώτης εμφάνισης του μελανώματος της ονυχιαίας μονάδας μπορεί να οφείλεται στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας, στο γεγονός ότι ο κόσμος εξετάζεται πιο συχνά σε σχέση με παλιότερα, ακόμα και στο γεγονός ότι πλέον έχουμε συνήθειες, όπως αυτή της συχνής εφαρμογής ημιμόνιμου μανικιούρ. Έχουμε πολλά να μάθουμε. Σίγουρα, όμως, γνωρίζουμε ότι έχουμε περιστατικά ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, καταγεγραμμένα μετά από έκθεση στη συγκεκριμένη συνήθεια» επισήμανε ο πρόεδρος και πρόσθεσε: «Αυτό που προτείνουμε είναι η χρήση αντηλιακού, πριν και μετά τη διαδικασία, καθώς και προστατευτικά γάντια με κομμένες άκρες.

Το σολάριουμ

Επίσης, οι εκπρόσωποι της ΕΔΑΕ υπογράμμισαν τους κίνδυνους από τη χρήση σολάριουμ (indoor tanning beds). Από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) κατατάσσονται οι συσκευές αυτές, ως παράγοντες ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος αντίστοιχα με το κάπνισμα για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Τα συμπεράσματα 18 μελετών αποδεικνύουν την αύξηση κατά 29% του κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος ιδιαίτερα σε χρήστες σολάριουμ πριν την ηλικία των 35 ετών. Δεν είναι τυχάιο αλλωστε ότι πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει τη χρήση τους σε άτομα κάτω των 18 ετών, όπως ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Αύξηση του μελανώματος

Τα δεδομένα για τον καρκίνο του δέρματος στην Ελλάδα δυστυχώς είναι περιορισμένα. Ωστόσο για το μελάνωμα υπάρχουν στοιχεία από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για τα έτη 2020 και 2022.

Αναλυτικά τα περιστατικά μελανώματος παρουσιάζουν αύξηση και συγκεκριμένα:

– το 2020 ήταν 1.313 και

– το 2022 καταγράφηκαν  σε 1.450.

Δηλαδή αυξήθηκαν 137 περιστατικά περισσότερα.

Επιπλέον, οι μη μελανοκυτταρικοί όγκοι υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 ετησίως. 

Προσοχή στο  παιδικό ηλιακό έγκαυμα  

Σύμφωνα με τους ειδικούς ένα σοβαρό ηλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος στην ενήλικη ζωή.

«Τα νέα περιστατικά καρκίνου του δέρματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξητική πορεία διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό γι’ αυτό ευθύνεται η χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου από την παιδική και την εφηβική μας ηλικία» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΔΑΕ.

Ενημερωτική καμπάνια και δωρεάν εξετάσεις

Όλα τα παραπάνω στοιχεία εντείνουν τις προσπάθειες της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιακής Εταιρίας για διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολίτων. Φέτος η ενημερωτική καμπάνια στέλνει το μήνυμα «Νοιάζομαι. Εξετάζομαι» και στόχος της είναι να μετατρέψει την ενημέρωση σε πράξη, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και τη σημασία του τακτικού δερματολογικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας διοργανώνονται δωρεάν εξετάσεις του κοινού από εθελοντές δερματολόγους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας μέσω συνεργασιών με πανεπιστημιακές κλινικές, ιατρικούς συλλόγους, δήμους και οργανώσεις.

Αναλυτικά  στην Αθήνα, οι δωρεάν εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Μαΐου στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ στη Θεσσαλονίκη στις 20 Μαΐου στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας.

Παράλληλα, στο Σύνταγμα θα πραγματοποιηθεί συμβολική δράση με εθελοντές που θα σχηματίσουν το κίτρινο-πορτοκαλί σύμβολο της προστασίας από τον ήλιο και της πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Την ίδια ημέρα, η Βουλή των Ελλήνων θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα της καμπάνιας, ενώ στις 20 Μαΐου θα φωταγωγηθεί και ο Λευκός Πύργος.

Η ΕΔΑΕ τονίζει ότι ο ετήσιος έλεγχος σπίλων και δερματικών αλλοιώσεων από δερματολόγο πρέπει να ενταχθεί στις βασικές προτεραιότητες όλων.

