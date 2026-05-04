Χωρίς αναισθησιολόγους και άλλες βασικές ειδικότητες το νοσοκομείο της Λήμνου

Το νοσοκομείο της Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγους και άλλες κρίσιμες ειδικότητες, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία του θεραπευτηρίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, η μοναδική αναισθησιολόγος του νοσοκομείου, είχε ένα ατύχημα σπίτι της το περασμένο το Σάββατο και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, με συνέπεια το νοσοκομείο να μείνει αναγκαστικά ακάλυπτο.

Παράλληλα υπάρχουν μόνο δυο χειρουργοί με μπλοκάκι ενώ υπηρετούν ένας ορθοπεδικός, ένας καρδιολόγος, ένας ακτινολόγος και ένας νεφρολόγος με μπλοκάκι.

Την ίδια ώρα το νοσοκομείο δεν διαθέτει: οφθαλμίατρο, ουρολόγο, γαστρεντερολόγος.

«Δυστυχώς οι τρύπες σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό στις υγειονομικές μονάδες των νησιών δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε με μετακινήσεις προσωπικού.» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και συνεχίζει: «Σε βασικές ειδικότητες γιατρών υπηρετούν ένας ή δύο, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού με αποτέλεσμα να βρίσκονται οι συνάδελφοι νυχθημερόν στα νοσοκομεία.».

Σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί η πίεση της δουλειάς να μη συγκρίνεται με μεγάλα νοσοκομεία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη η καθημερινή εφημερία από το σπίτι: «γιατί δεν μπορείς να έχεις προσωπική ζωή και πάντα πρέπει να είσαι με το τηλέφωνο στο χέρι. Όταν είσαι ο μοναδικός γιατρός της ειδικότητας στην υγειονομική μονάδα του νησιού είσαι όμηρος του συστήματος.» εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Είναι, λοιπόν, ανθρώπινο να μην αντέχουν τη διαρκή παραμονής στο νοσοκομείο, πολλοί γιατροί και νοσηλευτές στους οποίου οφείλουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες.

«Εργαζόμενοι είμαστε και όχι σκλάβοι του συστήματος. Στα οργανωμένα νοσοκομεία μπορεί το προσωπικό να έχει περισσότερη ένταση στη δουλειά, όταν τελειώνουν όμως την υπηρεσία τους έχουν δικό τους προσωπικό χρόνο.» όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Για να λυθούν αυτά τα ζητήματα χρειάζονται καλύτεροι μισθοί, περισσότερα κίνητρα και οι τοπικοί φορείς να συμβάλουν στα κίνητρα, όπως προτείνει ο ίδιος.

«Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί οι τοπικοί δήμοι, περιφέρειες δεν συμβάλουν; Γιατί οι ξενοδόχοι που θέλουν τον τουρισμό δεν διαθέτουν δωμάτια στους υγειονομικούς δωρεάν; Πως να ζήσει ένας νοσηλευτής σε νησί με 800 ευρώ το μήνα ή γιατρός με λιγότερα των 2.000 ευρώ το μήνα. Γιατί να δουλέψει ένας υγειονομικός σε ελληνικό νησί και όχι στη Κύπρο με πολλαπλάσιους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας;» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Μάλιστα εστιάζει στο θέμα των οικονομικών κινήτρων για να γίνει περισσότερο ελκυστικό το ΕΣΥ και να σταματήσουν οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού στα νοσηλευτικά ιδρύματα των νησιών, που προκαλούν δυσφορία στους υγειονομικούς, με συνέπεια να επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό.

