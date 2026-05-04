Μετωπική κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Προσπάθεια εξαπάτησης» – «Διαστρέβλωση»

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού για το τέλος στα «ψιλά γράμματα» για καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ έφερε νέα μετωπική της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε για το θέμα ότι «μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα “ψιλά γράμματα”»” πάνω στα οποία πολλοί “πονηροί”»”, εντός εισαγωγικών ή και εκτός εισαγωγικών, “κουτοπόνηροι”, βασίζονταν για να εξαπατήσουν τον κόσμο, μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από μία σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες, δίνεται το δικαίωμα, όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο, μπαίνει πλαφόν στην προσαύξηση από ένα τέτοιο δάνειο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι «είναι δύο οι ευρωπαϊκές οδηγίες (σ.σ. σχετικές με το θέμα), κανείς δεν το αρνήθηκε αυτό. Θα πρέπει να τεθούν το αργότερο και οι δύο, λέει η Ευρώπη, μέχρι τον Νοέμβριο 2026, το ακριβές όμως περιεχόμενο της νομοθέτησης είναι στην αρμοδιότητα και στην ευχέρεια, μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών, της κάθε χώρας. […] Με λίγα λόγια, κανείς δεν αρνήθηκε ότι εναρμονιζόμαστε με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως και σε πολλά άλλα νομοσχέδια, αλλά οι ευρωπαϊκές οδηγίες δίνουν μια κατεύθυνση, βάζουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις για τη νομοθέτηση, το κείμενο της νομοθέτησης, η ουσία της νομοθέτησης και πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και αυτής της νομοθέτησης είναι στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης».

Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι «ο κ. Μαρινάκης είπε πολλά λόγια για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ανεξέλεγκτη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους. Δεν είπε τίποτα για τους μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που από το 2022 διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή, τις καταχρηστικές πρακτικές των funds και των servicers που εκβιάζουν τους δανειολήπτες».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «η αλήθεια είναι μια: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών. Σήμερα αποκαλύφθηκε η απατή Μητσοτάκη: ούτε αναδρομική ισχύ θα έχει, ούτε ήξερε ο κ. Μαρινάκης να εξηγήσει πως θα λειτουργήσει. Αντιθέτως παραδέχτηκε ότι πρόκειται για εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών που μάλιστα έχουν καθυστερήσει».

Απαντώντας, κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι «ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων, τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης. Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος. Απευθυνόμαστε, ωστόσο, προς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες: Πριν πιστέψει κανείς έστω και μια λέξη από τις ανακοινώσεις του κ. Τσουκαλά, ας διαβάσει προηγουμένως το τι έχει δηλώσει πραγματικά το κυβερνητικό στέλεχος στο οποίο αναφέρεται. Θα διαπιστώσει αμέσως την διαστρέβλωση της αλήθειας και την παραποίηση των πραγματικών δηλώσεων, που έχει γίνει πια κανόνας στις θλιβερές ανακοινώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ».

