Εγκαίνια φράγματος Ληθαίου: Η διοίκηση στη Θεσσαλία έχει συνέχεια

Το φράγμα στον Ληθαίο ποταμό, στην περιοχή Νέας Ζωής Τρικάλων, που αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη και τη διαχείριση των υδατικών πόρων, εγκαινιάστηκε σήμερα Πέμπτη μεσημέρι από την Περιφερειακή Αρχή σε μια σεμνή τελετή, παρουσία εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, της αντιπολίτευσης, δημάρχων, πρώην Νομαρχών, εκπροσώπων τοπικών φορέων και πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στην σύντομη τοποθέτηση του ανέφερε ότι «το σημερινό έργο δείχνει ότι η διοίκηση έχει μια συνέχεια. Σε αυτή την προσπάθεια που ολοκληρώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια συνέβαλαν πολλοί, η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, οι παριστάμενοι πρώην Νομάρχες, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ντιντή, ο σύμβουλος Θαν. Τσιάρας και ο Στρατηγός Ε.Α. Ηλίας Λεοντάρης, ο οποίος μου εξήγησε τότε, όταν ξεκινήσαμε, την ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο όταν αυτό είχε κάποια προβλήματα».

Στη συνέχεια ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που είναι η ολοκλήρωση της μελέτης για την άρδευση καθώς υπάρχουν καλλιέργειες, αρκετές χιλιάδες στρέμματα που μπορούν να ποτιστούν από τον Ταμιευτήρα. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τον τουριστικά να το επισκέπτονται σχολεία και ήδη έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με το Υπουργείο Παιδείας, να έρχονται τα παιδιά να καταλάβουν πως είναι ένα μικρομεσαίο φράγμα».

Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή τόνισε πως «το φράγμα του Ληθαίου είναι ένα έργο με μακρά διαδρομή, που σήμερα ολοκληρώνεται και τίθεται σε πλήρη λειτουργία, δικαιώνοντας την επιμονή και τις προσπάθειες πολλών ετών. Πρόκειται για μια παρέμβαση στρατηγικής σημασίας, που εξασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και θωρακίζει την περιοχή μας απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κλιματολογικες προκλήσεις». Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους τους Περιφερειάρχες, τους πρώην Νομάρχες, τους Βουλευτές, τους Δημάρχους και όλους όσοι συνέβαλαν, με συνέπεια και επιμονή, στην υλοποίηση αυτού του έργου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, η οποία παραχώρησε δωρεάν δυνάμει σύμβασης χρησιδανείου 25ετούς διάρκειας την έκταση, όπου κατασκευάστηκε το φράγμα, αλλά και στον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Σεβασμιώτατο κ. Θεόκλητο.

Ο πρώην Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός ανέφερε πως «το έργο αυτό έχει μια διάρκεια να ολοκληρωθεί, ολοκληρώθηκε στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, αλλά ανήκει σε όλους τους Θεσσαλούς. Τα έργα είναι για τους ανθρώπους και είναι συνεχής μάχη δυσκολιών. Το έργο αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι υψηλού επιπέδου.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λ. Αβραμόπουλος δήλωσε «περήφανος για το αντιπλημμυρικό έργο που κατασκευάστηκε», ευχήθηκε σύντομα να προσφέρει και αρδευτικά στην περιοχή» και τόνισε ότι «η συμβολή του φράγματος στην ανάπτυξη της περιοχής θα είναι καθοριστική».

Ο πρώην Νομάρχης Τρικάλων Στέφανος Πατραμάνης συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα, για το όραμα που υλοποίησε και ευχήθηκε σύντομα να προχωρήσει και στις μελέτες για την άρδευση.

Ο πρώην Νομάρχης Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης με τη σειρά του έκανε μια ιστορική αναδρομή και αναφορά σε πρόσωπα που αγωνίστηκαν για να μπει το φράγμα σε τροχιά υλοποίησης, στις μάχες που δόθηκαν με τον έκπτωτο εργολάβο αλλά και με τον δεύτερο για να τρέξουν οι διαδικασίες, ενώ ευχαρίστησε τη Μονή Αγίου Στεφάνου για τη δωρεά της έκτασης, αλλά και τον Περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα για την τιμητική πρόσκληση να παραστούν όλοι όσοι προσέφεραν για την υλοποίηση του έργου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεόκλητος ο οποίος στη σύντομη ομιλία του συνεχάρη την Περιφερειακή Αρχή και όλους όσοι προσέφεραν για την ολοκλήρωση του έργου και ευχήθηκε αυτό να αποτελέσει την απαρχή και άλλων σημαντικών έργων που θα προσφέρουν στον τόπο και στο περιβάλλον.

Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Χρήστος Κατσάβας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο χαρακτήρισε «κατασκευαστικά πολύ υψηλής τεχνικής δυσκολίας», ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Τρικάλων.

Στη τελετή των εγκαινίων παρέστησαν μεταξύ άλλων μοναχές από τη Μονή του Αγίου Στεφάνου με την ηγουμένη Χριστονύμφη, ο βουλευτής της ΝΔ Αθ. Λιούτας, οι δήμαρχοι Τρικκαίων Ν. Σακκάς, Πύλης Κ. Μαράβας, Φαρκαδώνας Σπ. Αγναντής, χωρικοί και θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων Αθ. Καππάς, εκπρόσωποι αρχών και φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.