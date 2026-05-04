ALPHA και MEGA στην πρώτη θέση τηλεθέασης στην αλλαγή του μήνα  (30/4 -1/5)

Αναμενόμενο ήταν το μερίδιο του ALPHA την Πέμπτη να διαμορφωθεί στο 15,2%- με μεταβολή -1,2% από την Τετάρτη- διότι είχε το βράδυ εκείνης της ημέρας δυναμικό κουαρτέτο σειρών μυθοπλασίας στο prime time του κι ας ήταν το «Σόι σου» σε επανάληψη. Με μια άλλη «ανάγνωση» των δεδομένων της Nielsen ο ALPHA με πρωτιά τηλεθέασης αποχαιρέτισε τον Απρίλιο. Όπως ακριβώς τον είχε υποδεχθεί.

Την επόμενη ημέρα ήταν… σαν να μπαίνει η άνοιξη για το MEGA, που λέει και το τραγούδι. Ανήμερα την Πρωτομαγιά το κανάλι της Καλλιθέας συγκέντρωσε τις περισσότερες των τηλεπροτιμήσεων, με δεύτερο τον ALPHA και τρίτο τον ΑΝΤ1.

Στα αξιοπρόσεκτα της 1ης Μαΐου η ανεβασμένη επίδοση του OPEN, βελτιωμένη κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με εκείνη της αμέσως προηγούμενης ημέρας.

Ο ΣΚΑΪ εν τω μεταξύ ήταν ο τρίτος σταθμός την Πρωτομαγιά με διχηφιο μερίδιο τηλεθέασης.

