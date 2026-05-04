ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:14
Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη Λειψία – Δύο νεκροί, συνελήφθη ο οδηγός

Ένα ανησυχητικό περιστατικό έλαβε χώρα στην καρδιά της Λειψίας στη Γερμανία, καθώς ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος, προκαλώντας πολλαπλούς τραυματισμούς, ανέφερε το Focus Online.

Η αστυνομία στη Λειψία επιβεβαίωσε την ύπαρξη δύο νεκρών αλλά και αρκετών τραυματισμών ως αποτέλεσμα της ξαφνικής εισόδου του οχήματος μέσα από συγκεντρωμένα άτομα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του οδηγού.

Σύμφωνα με την BILD, ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην Grimmaische Straße. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Λειψίας, τον οποίο επικαλείται τοπικό μέσο ενημέρωσης, ανέφερε δύο σοβαρά τραυματίες και «άλλους 20 τραυματίες».

«Είμαστε συντετριμμένοι. Το μόνο που μπορώ να κάνω προς το παρόν είναι να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε ο δήμαρχος της πόλης.

Όπως μάλιστα μετέδωσε η εφημερίδα BILD, κατά τη σύλληψή του ο ύποπτος έδειχνε «σημάδια ψυχικής αστάθειας». Ο κ. Γιουνγκ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται δεκάδες σωστικά συνεργεία, ασθενοφόρα, περιπολικά και ελικόπτερα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν στο μεταξύ κλείσει.

Η Γερμανία έχει συγκλονιστεί τα τελευταία χρόνια από αρκετές επιθέσεις με αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εναντίον χριστουγεννιάτικων αγορών στο Βερολίνο (2016) και 
στο Μαγδεμβούργο (2024), καθώς και εναντίον μιας πορείας συνδικάτων στο  Μόναχο στις αρχές του 2025.

