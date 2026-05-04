Η «Επιχείρηση Ελευθερία» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και τυπικά σε ισχύ για τα Στενά του Ορμούζ. Είναι ωστόσο αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να βγάλει από τη περιοχή πλοία τρίτων χωρών, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης και το Ιράν, μίλησαν ξεκάθαρα πως μια τέτοια ενέργεια θα θεωρηθεί παραβίαση και θα επιτεθεί ακόμη κι αν πλησιάσουν στα Στενά.

Στην πραγματικότητα πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για μία ακόμα επικοινωνιακού τύπου, με στόχο τον εντυπωσιασμό, κίνηση του Τραμπ, προκειμένου να διαχειριστεί το δεδομένο αδιέξοδο στην περιοχή, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται λύση για την ειρήνευση, αλλά και μοιάζει απίθανο και αδόκιμο πλέον να ξεκινήσουν και πάλι οι πολεμικές συγκρούσεις.

Άλλωστε η απειλή από το Ιράν είναι ξεκάθαρη με την απάντηση που έδωσε στην νέα προσπάθεια του Τραμπ να εμφανιστεί ότι ελέγχει την κατάσταση.

Η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απάντησε προειδοποιώντας τις αμερικανικές δυνάμεις να μείνουν μακριά από το στενό. Οι δυνάμεις του θα «απάντησαν σκληρά» σε οποιαδήποτε απειλή, πρόσθεσε, λέγοντας στα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση ελλείψει συντονισμού με τον στρατό του Ιράν.

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ βρίσκεται στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε ο Ali Abdollahi, επικεφαλής της ενιαίας διοίκησης των δυνάμεων.

Η αμφίβολη λειτουργικότητα της Επιχείρησης «Ελευθερία»

Ο Τραμπ υποστήριξε πως η «Επιχείρηση Ελευθερία» αφορά πλοία «ουδέτερων και αθώων παρατηρητών», τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Ουάσινγκτον θα καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός του Ορμούζ ώστε να συνεχίσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, σε μια κίνηση που την χαρακτήρισε «φιλανθρωπικού χαρακτήρα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ωστόσο, είπαν στο Axios πως η επιχείρηση αυτή δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Τα πλοία αυτά θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν το Στενό και στη συνέχεια εφ όσον περάσουν τα πλοία, θα τα καθοδηγούν από σημεία που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από το Ιράν.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια αμφιβόλου λειτουργικής επιχείρησης, που αλλιώς την παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος και αλλιώς θα λειτουργήσει -αν λειτουργήσει.

Εξάλλου, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ναυτιλιακές εταιρείες, υπενθύμισαν προηγούμενες αποτυχημένες παρόμοιες προσπάθειες των ΗΠΑ.

Ποιες αμερικανικές δυνάμεις θα εμπλακούν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) παρουσίασε τις δυνάμεις που θα εμπλακούν στην επιχείρηση χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει τον ακριβή ρόλο τους στην επιχείρηση.

Συνολικά το Πολεμικό Ναυτικό θα έχει 15.000 στελέχη στη περιοχή, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης και μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων.

