CNN: Συναγερμός στη Μόσχα – Σε… κλοιό ασφαλείας ο Πούτιν μετά τη δολοφονία Ρώσων στρατηγών

Σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών την οποία επικαλείται το CNN, το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του, στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της σειράς δολοφονιών υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της Ρωσίας και των φόβων για πραξικόπημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα «μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον Πούτιν απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς ενώ οι επισκέπτες στο Κρεμλίνο πρέπει να ελέγχονται δύο φορές και όσοι εργάζονται κοντά στον Ρώσο πρόεδρο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο».

Η δολοφονία και η διαμάχη

Αφορμή για τα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες αποτέλεσε η δολοφονία ενός ανώτατου Ρώσου στρατηγού τον Δεκέμβριο. Όπως σημειώνεται στην έκθεση η δολοφονία αυτή προκάλεσε διαμάχη στα ανώτερα κλιμάκια του ρωσικού μηχανισμού ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό οι υπεύθυνοι ασφαλείας του Πούτιν έχουν μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοποθεσιών που επισκέπτεται τακτικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Όπως αναφέρει το CNN «ο Πούτιν και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη θερινή κατοικία του προέδρου μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και πρωτεύουσας». Όπως επισημαίνεται, επίσης, ο πρόεδρος της Ρωσίας μέχρι στιγμής δεν έχει επισκεφθεί στρατιωτική εγκατάσταση μέσα στο 2026 σε αντίθεση με ό,τι συνέβη το 2025, με το Κρεμλίνο να χρησιμοποιεί μαγνητοσκοπημένες εικόνες του Πούτιν για να παρακάμψει αυτούς τους περιορισμούς.

Το αμερικανικό δίκτυο θυμίζει, επίσης, ότι από το 2022 όταν και ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν περνά εβδομάδες σε αναβαθμισμένα καταφύγια – συχνά στο Κρασνοντάρ, μια παράκτια περιοχή στη Μαύρη Θάλασσα. Η έκθεση περιλαμβάνει, ακόμα, σπάνιες λεπτομέρειες για τις ανησυχίες της Μόσχας σχετικά με την επί τα χείρω κατάσταση του επιπέδου της εσωτερικής ασφάλειας στη Ρωσία.

Οι φόβοι του Πούτιν

Οι συντάκτες κάνουν λόγο για σύγκρουση εντός των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για την προστασία των ανώτατων αξιωματικών, κάτι που οδήγησε σε επανεξέταση των πρωτοκόλλων του Πούτιν και στην ενίσχυση της προσωπικής ασφάλειας για ακόμη 10 ανώτερους διοικητές. Η έκθεση αναφέρει ότι, από τις αρχές Μαρτίου 2026, «το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος. Ιδιαίτερα φοβάται τη χρήση drones για πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Ειδική αναφορά γίνεται, μάλιστα, για τον πρώην στενό συνεργάτη του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο πρώην υπουργός Άμυνας, που πλέον είναι γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση», αναφέρει η έκθεση. Όπως σημειώνεται, στο πλαίσιο αυτό, η η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή του Σοϊγκού, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου θεωρείται «παραβίαση των άτυπων συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ», αποδυναμώνοντας τον πρώην υπουργό Άμυνας. Η επίσημη εκδοχή των ρωσικών αρχών είναι ότι ο Τσαλίκοφ συνελήφθη για υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία.

Η παρέλαση της 9ης Μαΐου

Τα νέα μέτρα έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση αλλαγών στη φετινή παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία που θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαριά οπλικά συστήματα, όπως άρματα και πύραυλοι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας αποτέλεσαν έναν από τους λόγους: «Υπό το πρίσμα αυτής της τρομοκρατικής απειλής, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου».

Η έκθεση αναφέρει επίσης έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ επέκρινε την FSB κάνοντας λόγο για αποτυχία της να προστατεύσει τον Ρώσο στρατιωτικό ενώ η υπηρεσία απάντησε ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους.

Στη διαμάχη αυτή παρενέβη ο Πούτιν, ο οποίος ζήτησε ηρεμία και λύσεις εντός μίας εβδομάδας, επεκτείνοντας τελικά την αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας σε περισσότερους διοικητές. Όπως σημειώνει, πάντως, το CNN «η διαρροή τέτοιων λεπτομερειών είναι σπάνια και ενδέχεται να αποτελεί προσπάθεια των ευρωπαϊκών αρχών να ενισχύσουν την εικόνα εσωτερικής αποσταθεροποίησης στη Ρωσία ως στρατηγική πίεσης».

