Tesla: Η εξωφρενική αποζημίωση του Έλον Μασκ για το 2025 και γιατί τελικά δεν την πήρε

Η Tesla δημοσιοποίησε την ετήσια αμοιβή του Έλον Μασκ για πρώτη φορά από τότε που οι μέτοχοι ενέκριναν το εξωφρενικό πακέτο αμοιβών του, και το ποσό είναι πραγματικά εντυπωσιακό: 158 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το συνολικό ποσό για το 2025 αποκαλύφθηκε σε μια κανονιστική δήλωση, περίπου έξι μήνες αφότου οι επενδυτές ενέκριναν μια χορήγηση μετοχών αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον διευθύνοντα σύμβουλο του κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το συγκλονιστικό αυτό ποσό είναι μοναδικό ακόμη και στο πλαίσιο των ολοένα και μεγαλύτερων πακέτων αποδοχών για στελέχη που θεωρούνται οραματιστές και απαραίτητοι για την επιτυχία των εταιρειών που ηγούνται.

Επικαλύψεις

Ο Μασκ μετέτρεψε την Tesla σε ηγέτη της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο στη διαδικασία, αν και η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες τον τελευταίο καιρό λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και μιας σχετικά στάσιμης γκάμας προϊόντων. Ο δισεκατομμυριούχος έχει στρέψει πρόσφατα την προσοχή του σε άλλα τμήματα της αυτοκρατορίας του, ιδίως στον κατασκευαστή πυραύλων SpaceX, ο οποίος επιχειρεί να πραγματοποιήσει τον Ιούνιο τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά όλων των εποχών.

Τα στοιχεία της αμοιβής του παρείχαν νέες εικόνες για την αλληλεπικάλυψη μεταξύ των εταιρειών του, αποκαλύπτοντας ότι η Tesla απέφερε περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα πέρυσι από την πώληση προϊόντων σε άλλες εταιρείες που διευθύνει ο Μασκ. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων — περίπου 430,1 εκατομμύρια δολάρια — προήλθε από τη συνεργασία με την xAI, τη νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, όπως είχε αρχικά ανακοινώσει η Tesla τον Ιανουάριο. Η αυτοκινητοβιομηχανία πρόσθεσε την περασμένη εβδομάδα ότι κατέγραψε επίσης έσοδα ύψους 143,3 εκατομμυρίων δολαρίων από τη SpaceX.

Το Bloomberg ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η SpaceX πιθανότατα είχε αγοράσει Cybertruck, το ηλεκτρικό φορτηγό της εταιρείας που δεν πουλάει καλά, αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, κατά το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους. Η νέα αποκάλυψη σχετικά με την εντυπωσιακή αμοιβή του Μασκ συνοδεύτηκε από ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις, όμως. Μπορεί να υπάρχει «σημαντική απόκλιση» μεταξύ του ποσού που η εταιρεία αναφέρει ως συνολική αμοιβή του Μασκ σε ένα δεδομένο έτος «και της αξίας που πραγματικά πραγματοποιήθηκε», ανέφερε η Tesla στην ανακοίνωσή της.

Μηδενική αμοιβή

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρώτον, το άνευ προηγουμένου πακέτο αμοιβών που απονεμήθηκε πέρυσι αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από χορηγήσεις μετοχών. Ήταν δομημένο έτσι ώστε ο Διευθύνων Σύμβουλος να εισπράξει χρήματα μόνο εάν η μετοχή της Tesla ανεβεί κατακόρυφα και η εταιρεία επιτύχει διάφορα λειτουργικά ορόσημα. Δεδομένου ότι η Tesla δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους αγοραίας αξίας ή λειτουργικούς στόχους που τέθηκαν πέρυσι, η συνολική πραγματοποιηθείσα αμοιβή του Μασκ ήταν μηδενική. Δεν έχει λάβει μισθό από την εταιρεία εδώ και χρόνια.

Το συνολικό ποσό της αμοιβής περιελάμβανε τη μέγιστη εύλογη αξία κατά την ημερομηνία χορήγησης που αποδόθηκε στο δικαίωμα που έλαβε ο Μασκ πέρυσι, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν όλοι οι όροι απόδοσης. Η Tesla ανέφερε ότι η εύλογη αξία αυτή ανερχόταν σε περίπου 132 δισ. δολάρια. Το υπόλοιπο της συνολικής αποζημίωσης — λίγο πάνω από 26 δισ. δολάρια — είναι η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία χορήγησης που αποδίδεται σε μια ενδιάμεση απονομή που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Tesla για τον Μασκ τον Αύγουστο. Ο Μασκ κατέληξε να χάσει αυτή την πληρωμή τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, λόγω της επαναφοράς ενός πακέτου αποζημίωσης του 2018.

