Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (4/5) στον εναέριο χώρο του Νιου Τζέρσεϊ, όταν αεροπλάνο της United Airlines συγκρούστηκε με φορτηγό και παρέσυρε στύλο φωτισμού την ώρα που περνούσε πάνω από πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του (σ.σ. αυτοκινητοδρόμου) Τερνπάικ του Νιου Τζέρσεϊ περί τις 14:00 τοπική ώρα (χθες) Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν.

Σύμφωνα με την αρχή μεταφορών και συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και της Νιου Τζέρσεϊ (PANYNJ), το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε επίσης άλλο όχημα, τύπου τζιπ, που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο.

Η αστυνομία στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ σημείωσε με τη σειρά της ότι το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφος και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στύλο φωτισμού και ημιρυμουλκούμενο, με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized.



Ο στύλος έσπασε και έπεσε πάνω σε Jeep, διευκρίνισε η αστυνομία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες.

Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα κι έλαβε εξιτήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, ανέφερε σε μήνυμά του στο AFP πως ο οδηγός του είναι «εντάξει» και ότι υπέστη «μικρές εκδορές».

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία στη Νούαρκ και μετέφερε 221 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ουδείς από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε.

Παρατηρήθηκαν «ήσσονες» ζημιές στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα, αφού το προσωπικό έλεγξε τον διάδρομο όπου προσεδαφίστηκε για το ενδεχόμενο να είχαν πέσει συντρίμμια.

Σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους, το συγκεκριμένο δείγμα του τύπου αυτού αεροσκάφους παραδόθηκε τον Μάιο του 2002.

Από την πλευρά της, η United ανέφερε πως οι επιβάτες της αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό.

Η «ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί εσωτερική «έρευνα» για το συμβάν.

Το πλήρωμα έχει αποσυρθεί από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις «στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής», συμπλήρωσε.

Η κατασκευάστρια Boeing, με την οποία προσπάθησε να επικοινωνήσει το Γαλλικό Πρακτορείο για να της ζητήσει σχόλιο, δεν έδωσε συνέχεια ως τώρα.

