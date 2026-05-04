search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 07:23

HΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος της United χτυπά φορτηγό και στύλο φωτισμού πριν την προσγείωση στο Νιούαρκ (videos)

04.05.2026 07:23
united_airlines_new

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (4/5) στον εναέριο χώρο του Νιου Τζέρσεϊ, όταν αεροπλάνο της United Airlines συγκρούστηκε με φορτηγό και παρέσυρε στύλο φωτισμού την ώρα που περνούσε πάνω από πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του (σ.σ. αυτοκινητοδρόμου) Τερνπάικ του Νιου Τζέρσεϊ περί τις 14:00 τοπική ώρα (χθες) Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν.

Σύμφωνα με την αρχή μεταφορών και συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και της Νιου Τζέρσεϊ (PANYNJ), το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε επίσης άλλο όχημα, τύπου τζιπ, που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο.

Η αστυνομία στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ σημείωσε με τη σειρά της ότι το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφος και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στύλο φωτισμού και ημιρυμουλκούμενο, με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Ο στύλος έσπασε και έπεσε πάνω σε Jeep, διευκρίνισε η αστυνομία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες.

Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα κι έλαβε εξιτήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, ανέφερε σε μήνυμά του στο AFP πως ο οδηγός του είναι «εντάξει» και ότι υπέστη «μικρές εκδορές».

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία στη Νούαρκ και μετέφερε 221 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ουδείς από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε.

Παρατηρήθηκαν «ήσσονες» ζημιές στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα, αφού το προσωπικό έλεγξε τον διάδρομο όπου προσεδαφίστηκε για το ενδεχόμενο να είχαν πέσει συντρίμμια.

Σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους, το συγκεκριμένο δείγμα του τύπου αυτού αεροσκάφους παραδόθηκε τον Μάιο του 2002.

Από την πλευρά της, η United ανέφερε πως οι επιβάτες της αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό.

Η «ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί εσωτερική «έρευνα» για το συμβάν.

Το πλήρωμα έχει αποσυρθεί από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις «στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής», συμπλήρωσε.

Η κατασκευάστρια Boeing, με την οποία προσπάθησε να επικοινωνήσει το Γαλλικό Πρακτορείο για να της ζητήσει σχόλιο, δεν έδωσε συνέχεια ως τώρα.

Διαβάστε επίσης:

Nέα Υόρκη: Ο πρώην δήμαρχος Ρούντι Τζουλιάνι, νοσηλεύεται σε «κρίσιμη» κατάσταση

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία – Η αντίδραση της Τεχεράνης

Γερμανία: Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Audio Visual
BUSINESS

Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Επεισόδια στις φυλακές Αυλώνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πούτιν, Τραμπ και ΝΑΤΟ, το γεωπολιτικό παζλ που τρομάζει την Ευρώπη

xrimatistirio-234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ρεκόρ επιδόσεων για τους ισχυρούς και πιέσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά δύο ταχυτήτων

shoygu_putin_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Συναγερμός στη Μόσχα – Σε… κλοιό ασφαλείας ο Πούτιν μετά τη δολοφονία Ρώσων στρατηγών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

paschalis-new
LIFESTYLE

Πασχάλης για Eurovision 2026: «Το τραγούδι του Akyla δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:25
Audio Visual
BUSINESS

Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Επεισόδια στις φυλακές Αυλώνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πούτιν, Τραμπ και ΝΑΤΟ, το γεωπολιτικό παζλ που τρομάζει την Ευρώπη

1 / 3