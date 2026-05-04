search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 06:59

Nέα Υόρκη: Ο πρώην δήμαρχος Ρούντι Τζουλιάνι, νοσηλεύεται σε «κρίσιμη» κατάσταση

04.05.2026 06:59
giuliani_1011_1920-10890_new

Ο άλλοτε δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι εισήχθη και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», ανακοίνωσε χθες Κυριακή εκπρόσωπός του, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο άλλοτε εισαγγελέας, 81 ετών.

«Ο (σ.σ.: πρώην) δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας την ώρα που μιλάμε», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X.

 Δεν διευκρίνισε πού νοσηλεύεται αυτός που μια περίοδο αποκαλείτο «ο δήμαρχος της Αμερικής», ούτε πότε εισήχθη.

Ο άλλοτε εισαγγελέας, που έφτιαξε όνομα σε δίκες κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης και είχε επαινεθεί για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην αμερικανική μητρόπολη, είχε αποτύχει να εξασφαλίσει το χρίσμα των ρεπουμπλικάνων στην εσωκομματική διαδικασία του 2008.

Ο μετέπειτα προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ ατιμάστηκε το 2023, όταν καταδικάστηκε να πληρώσει 148 εκατομμύρια δολάρια για ζημίες και τόκους σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης επειδή είχε διατυπώσει κατηγορίες για νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο κ. Τζουλιάνι διαδραμάτισε ρόλο αιχμής του δόρατος στην προσπάθεια να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών εκείνης της χρονιάς, τις οποίες κέρδισε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν

Διαβάστε επίσης

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία – Η αντίδραση της Τεχεράνης

Γερμανία: Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές

Τραμπ: Ανακοίνωσε τo «Project Freedom» για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εφαρμογή το πρωί της Δευτέρας, τι προβλέπει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Audio Visual
BUSINESS

Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Επεισόδια στις φυλακές Αυλώνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πούτιν, Τραμπ και ΝΑΤΟ, το γεωπολιτικό παζλ που τρομάζει την Ευρώπη

xrimatistirio-234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ρεκόρ επιδόσεων για τους ισχυρούς και πιέσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά δύο ταχυτήτων

shoygu_putin_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Συναγερμός στη Μόσχα – Σε… κλοιό ασφαλείας ο Πούτιν μετά τη δολοφονία Ρώσων στρατηγών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

paschalis-new
LIFESTYLE

Πασχάλης για Eurovision 2026: «Το τραγούδι του Akyla δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 09:26
Audio Visual
BUSINESS

Audio Visual: Αύξηση πωλήσεων αλλά επιστροφή σε ζημιές εν μέσω στρατηγικού μετασχηματισμού δραστηριοτήτων

Επεισόδια στις φυλακές Αυλώνα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Νιγρίτας: Έντεκα συλλήψεις για τη φονική συμπλοκή με δύο νεκρούς κρατούμενους (video)

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Πούτιν, Τραμπ και ΝΑΤΟ, το γεωπολιτικό παζλ που τρομάζει την Ευρώπη

1 / 3