Ντόναλντ Τραμπ: Έδωσε χάρη σε 77 ανθρώπους που ενεπλάκησαν στην απόπειρα ακύρωσης των εκλογών του 2020 – Ανάμεσά τους ο Ρούντι Τζουλιάνι (photos/videos)

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε χάρη σε 77 ανθρώπους που ενεπλάκησαν στην απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020, μεταξύ των οποίων ο πρώην δικηγόρος του και δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, σύμφωνα με τον αξιωματούχο αρμόδιο για τις προεδρικές χάρες, Εντ Μάρτιν.

Με την απονομή χάρης σε αυτά τα πρόσωπα «μπαίνει τέλος σε μια εθνική αδικία που διαπράχθηκε εις βάρος του αμερικανικού λαού μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και συνεχίζεται η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης», επισημαίνει το κείμενο με ημερομηνία Παρασκευής το οποίο ανήρτησε στο Χ τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα ο Μάρτιν.

Μεταξύ των προσώπων που έλαβαν χάρη από τον Τραμπ είναι ο Τζουλιάνι, ο Μαρκ Μέντοους, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου το 2020, και ο Τζον Ίστμαν, νομικός που είχε προτείνει τρόπους για να παρεμποδιστεί η επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στις οποίες είχε κερδίσει ο Τζο Μπάιντεν.

Χάρη δόθηκε στον Μπόρις Έπστεϊν, επί μακρόν σύμβουλο του Τραμπ, και στη Σίντνεϊ Πάουελ συντηρητική δικηγόρο που είχε προσφύγει κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων σε πολιτείες-κλειδί.

Εκτός από πρόσωπα του στενού του κύκλου, ο Τραμπ έδωσε χάρη σε δεκάδες υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων οι οποίοι ενεπλάκησαν στην προσπάθεια να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

Πρόκειται για «πλήρη, ολοκληρωμένη και άνευ όρων» χάρη, υπογραμμίζει το κείμενο.

Οι χάρες αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικές, καθώς κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατηγορείται για ομοσπονδιακά αδικήματα, τα μόνα για τα οποία μπορεί να δώσει χάρη ένας πρόεδρος. Εξάλλου τοπικά δικαστήρια μπορούν να ασκήσουν διώξεις εις βάρος τους.

