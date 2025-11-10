search
ΚΟΣΜΟΣ

10.11.2025 12:07

Λος Άντζελες: Ηλικιωμένος εκτέλεσε γυμνό «εισβολέα» που του έσπασε τα πόδια (video)

la_nakedman

Ένας βετεράνος του Πολέμου του Βιετνάμ, στην περιοχή Studio City του Λος Άντζελες, εκτέλεσε με τρεις σφαίρες έναν γυμνό άνδρα που μόλις του είχε σπάσει και τα δύο πόδια μετά από επεισοδιακή εισβολή σε σπίτι.

Ο γυμνός άνδρας βρέθηκε σε μια γειτονιά στην οδό Tujunga το πρωί της Παρασκευής, όπου ξάπλωσε γυμνός στο πεζοδρόμιο και φώναζε ακατάληπτα, πριν εισβάλει στο σπίτι μιας γυναίκας, όπως δήλωσαν οι αρχές στο Fox News.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού δείχνει τον άνδρα να προσπαθεί να εισβάλει κρατώντας μια πινακίδα και φωνάζοντας ασυνάρτητα.

Ο δράστης τελικά κατάφερε να μπει στο σπίτι και καταδίωξε την τρομοκρατημένη ένοικο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ένας 79χρονος βετεράνος πολέμου, άκουσε τις φωνές της και έτρεξε να τη βοηθήσει.

«Του είπε να φύγει, του είπε “Έχω όπλο, θα σε πυροβολήσω”», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Γουόρνερ Καστίγιο, στο Fox News.

Ο γυμνός άνδρας «έριξε» τον βετεράνο στο έδαφος, προκαλώντας του κατάγματα και στα δύο πόδια, πρόσθεσε. Ο βετεράνος άνοιξε πυρ καθώς ο επιτιθέμενος τον πλησίαζε, σύμφωνα με μάρτυρες.

«Κοίταξα και ο γυμνός τύπος ήταν στο έδαφος, και ο μεγαλύτερος άνδρας ήταν στο έδαφος, και τον πυροβόλησε άλλες δύο φορές», είπε μια γειτόνισσα στο ABC News.

Ο βετεράνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, ανέφερε το Fox News. «Ελπίζουμε να βγει από εδώ χωρίς να χρειαστεί να μείνει σε αναπηρικό αμαξίδιο για το υπόλοιπο της ζωής του», δήλωσε ο Καστίγιο στους δημοσιογράφους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά, αλλά πολλοί χαρακτήρισαν τον βετεράνο ήρωα. «Νομίζω ότι είναι ένα παραδειγματικό περιστατικό αυτοάμυνας και ελπίζω πραγματικά να μην αντιμετωπίσει κατηγορίες», είπε μια γειτόνισσα στο CBS News. Τυχόν κατηγορίες για τον βετεράνο θα αποφασιστούν από τον Εισαγγελέα της κομητείας Λος Άντζελες.

