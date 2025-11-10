Άγριο… κράξιμο στον Τραμπ σε γήπεδο του Μέριλαντ – «Θερμή» υποδοχή με γιούχα και αποδοκιμασίες (videos)

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο στάδιο Northwest στο Μέριλαντ για να παρακολουθήσει τον αγώνα των Washington Commanders και των Detroit Lions για το NFL, ήταν επεισοδιακή καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδοκιμάστηκε έντονα από μερίδα των φιλάθλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός με έντονα γιουχαΐσματα από τους οπαδούς που ήταν στις εξέδρες.

BREAKING: Trump was just viciously BOOED at the Washington Commanders Detroit Lions game.



I’ve never heard a president booed this loudly in my life. Holy cow! pic.twitter.com/leRnDUOtbv — Brian Krassenstein (@krassenstein) November 9, 2025

Βίντεο του δημοσιογράφου του WUSA 9, Alexis Wainwright αποτυπώνει τη… θερμή υποδοχή καθώς ακούγονται ξεκάθαρα οπαδοί να τον αποδοκιμάζουν όταν άρχισε να χαιρετά το πλήθος με τις αποδοκιμασίες να γίνονται πιο έντονες όταν ξεκίνησε να διαβάζει ένα στρατιωτικό όρκο.

President Donald Trump is here at the Washington Commanders game, as they host the Detroit Lions.

When shown on the Jumbotron the crowd started to boo. pic.twitter.com/ztcRrFxkiC — Alexis Wainwright (@AWainwrightTV) November 9, 2025

Οι αποδοκιμασίες ήρθαν αφότου ο Τραμπ απαίτησε από τους Commanders να ονομάσουν το νέο τους στάδιο στην Ουάσινγκτον προς τιμήν του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN , πηγή του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «υπήρξαν παρασκηνιακές επικοινωνίες με ένα μέλος της ομάδας ιδιοκτησίας των Commanders» για να δοθεί το όνομα του γηπέδου προς τιμήν του νυν προέδρου.

Wow! Just Wow!

Listen to fans at the Washington Commanders and Detroit Lions game boo Donald Trump.

America hates Trump! pic.twitter.com/iX5CIvyl1k — ctg health (@ctghealth) November 10, 2025

Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος από το 1978 που παρευρέθηκε σε αγώνα της κανονικής περιόδου.

"What is it about sports that you enjoy the most?"@POTUS: "I just love it. It's a microcosm of life… you got to get through the problems to hit the triumphs, and you can never quit — you can NEVER give up." pic.twitter.com/8xT7d4iB7e November 9, 2025

Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς συνόδευσαν τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ ήταν καλεσμένος του Τζος Χάρις, διευθύνοντος συμβούλου των Washington Commanders.

