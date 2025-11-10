Άγριο… κράξιμο στον Τραμπ σε γήπεδο του Μέριλαντ – «Θερμή» υποδοχή με γιούχα και αποδοκιμασίες (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο στάδιο Northwest στο Μέριλαντ για να παρακολουθήσει τον αγώνα των Washington Commanders και των Detroit Lions για το NFL, ήταν επεισοδιακή καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδοκιμάστηκε έντονα από μερίδα των φιλάθλων.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός με έντονα γιουχαΐσματα από τους οπαδούς που ήταν στις εξέδρες.
Βίντεο του δημοσιογράφου του WUSA 9, Alexis Wainwright αποτυπώνει τη… θερμή υποδοχή καθώς ακούγονται ξεκάθαρα οπαδοί να τον αποδοκιμάζουν όταν άρχισε να χαιρετά το πλήθος με τις αποδοκιμασίες να γίνονται πιο έντονες όταν ξεκίνησε να διαβάζει ένα στρατιωτικό όρκο.
Οι αποδοκιμασίες ήρθαν αφότου ο Τραμπ απαίτησε από τους Commanders να ονομάσουν το νέο τους στάδιο στην Ουάσινγκτον προς τιμήν του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN , πηγή του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «υπήρξαν παρασκηνιακές επικοινωνίες με ένα μέλος της ομάδας ιδιοκτησίας των Commanders» για να δοθεί το όνομα του γηπέδου προς τιμήν του νυν προέδρου.
Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος από το 1978 που παρευρέθηκε σε αγώνα της κανονικής περιόδου.
Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς συνόδευσαν τον πρόεδρο.
Ο Τραμπ ήταν καλεσμένος του Τζος Χάρις, διευθύνοντος συμβούλου των Washington Commanders.
