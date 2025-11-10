Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ – «Πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», δήλωσε ο Τραμπ

Μέλη της αμερικανικής Γερουσίας κατέληξαν σε συμφωνία προκειμένου να τερματιστεί, ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, η δημοσιονομική παράλυση που έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου επί 40 ημέρες – χρονικό διάστημα άνευ προηγουμένου -, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι γερουσιαστές, ρεπουμπλικάνοι και κάποιοι δημοκρατικοί, έκλεισαν προσωρινή συμφωνία, που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και Fox News, κι αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν είναι πάντως ξεκάθαρο ως αυτό το στάδιο αν η συμφωνία θα εγκριθεί κι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως απαιτείται, σημείωσε το πρώτο δίκτυο.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικούς, η συμφωνία στη Γερουσία θα επιτρέψει να αναχρηματοδοτηθεί το SNAP, πρόγραμμα ενισχύσεων για την αγορά τροφίμων που ωφελεί 42 εκατομμύρια Αμερικανούς — η καταβολή των ποσών εμποδιζόταν εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης.

Τραμπ: Πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», είπε στον Τύπο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το σαββατοκύριακο στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου και να υπογραφτεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Tι προβλέπει η συμφωνία

Το υπό διαμόρφωση πακέτο περιλαμβάνει νέο προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης έως τον Ιανουάριο, το οποίο θα συνδεθεί με ένα ευρύτερο νομοσχέδιο που θα καλύπτει πλήρως τη λειτουργία αρκετών βασικών υπηρεσιών. Το ευρύτερο αυτό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει τρεις ετήσιες πράξεις χρηματοδότησης που αφορούν τις κατασκευές του στρατού και τις υποθέσεις βετεράνων, τη νομοθετική εξουσία και το Υπουργείο Γεωργίας.

Σύμφωνα με περίληψη που παρείχε η επικεφαλής των Δημοκρατικών στις επιτροπές προϋπολογισμού, γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ, το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της νομοθετικής εξουσίας προβλέπει 203,5 εκατομμύρια δολάρια σε νέα κονδύλια για μέτρα ασφάλειας και προστασίας των μελών του Κογκρέσου, καθώς και 852 εκατομμύρια δολάρια για την Αστυνομία του Καπιτωλίου.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Obamacare, ένα από τα βασικά αιτήματα των Δημοκρατικών. Ωστόσο, εξασφαλίζει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Γερουσία για το θέμα σε μεταγενέστερο χρόνο. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι η επέκταση των επιδοτήσεων θα μετατραπεί τελικά σε νόμο.

Πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες ανέφερε ότι οι Δημοκρατικοί αντιλαμβάνονται πως η σκληρή στάση του προέδρου Τραμπ έναντι της παράτασης των επιδοτήσεων του Obamacare καθιστά απίθανη μια διακομματική συμφωνία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί εξ αυτών είναι διατεθειμένοι να αρκεστούν σε μια αυτόνομη ψηφοφορία, ώστε να επιτευχθεί ο τερματισμός της κρίσης που έχει παραλύσει τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, παραμένουν ακόμη ορισμένα κρίσιμα ζητήματα προς επίλυση πριν από την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, με κυριότερο την απαίτηση των Δημοκρατικών για επαναφορά των απολυμένων ομοσπονδιακών υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ. Δύο πηγές δήλωσαν στο CNN ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανατροπές σε ορισμένες περικοπές προσωπικού που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του shutdown.

Η πρόταση «θα προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς από καταχρηστικές απολύσεις, θα επανεντάξει όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του shutdown και θα εγγυηθεί πως οι υπάλληλοι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους», σημείωσε ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν σε ανακοίνωσή του.

Πάντως ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ στηλίτευσε το ότι η συμφωνία δεν προβλέπει παράταση των ενισχύσεων για την περίθαλψη και την υγεία απευθείας αλλά ψηφοφορία γι’ αυτό, τονίζοντας πως «θα ψηφίσει όχι» και δηλώνοντας ότι «αυτή η μάχη πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί» από το βήμα.

