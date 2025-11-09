Σλοβακία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στην Μπρατισλάβα – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν απόψε στη Σλοβακία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.
Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδου στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.
Περισσότερα σε λίγο…
