Σλοβακία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στην Μπρατισλάβα – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν απόψε στη Σλοβακία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδου στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

🚨🇸🇰#BREAKING | NEWS ⚠️

Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident. pic.twitter.com/K3QmCV8EnN — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 9, 2025

Περισσότερα σε λίγο…

