Σλοβακία: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στην Μπρατισλάβα – Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

09.11.2025 21:54
Δύο τρένα συγκρούστηκαν απόψε στη Σλοβακία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδου στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

Περισσότερα σε λίγο…

To shutdown στις ΗΠΑ φέρνει… χάος: Με το «σταγονόμετρο» πλέον οι πτήσεις του εσωτερικού σε όλη τη χώρα

BBC: Παραιτήθηκαν ο γενικός διευθυντής και η διευθύνουσα σύμβουλος μετά από μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

Πρόκληση στα Κατεχόμενα: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη Νεκρή Ζώνη για να διώξει Κύπριους γεωργούς

