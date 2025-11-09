Πρόκληση στα Κατεχόμενα: Τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη Νεκρή Ζώνη για να διώξει Κύπριους γεωργούς

Μία προκλητική κίνηση, που επανέλαβαν δύο φορές, έκαναν Τούρκοι στρατιωτικοί στα Κατεχόμενα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το πρωί του Σαββάτου τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη Νεκρή Ζώνη κοντά στο χωριό Δένεια και επιχείρησε να απομακρύνει Ελληνοκύπριους γεωργούς που είχαν μεταβεί για καλλιέργεια των χωραφιών τους. Εκεί παρενέβη η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, ωστόσο λίγο αργότερα, το τουρκικό όχημα εμφανίστηκε και πάλι, για να απομακρυνθεί εκ νέου από την UNFICYP.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την ενέργεια «μη θετική εξέλιξη» για το Κυπριακό

Το Κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαβήματα προς την UNFICYP για την αποκατάσταση της ελεύθερης και ασφαλούς πρόσβασης των Ελληνοκύπριων γεωργών. «Η νέα πρόκληση στη Δένεια δυναμιτίζει το καλό κλίμα και την ειρήνη στο νησί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Σοκαριστικό δυστύχημα με ελικόπτερο – Τέσσερις νεκροί και 3 τραυματίες (video)

Ερντογάν: Ελπίζω ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν για τα F-35 θα εκπληρωθούν

9η Νοεμβρίου, η πιο «βαριά» ημέρα της Ιστορίας στη Γερμανία