Ερντογάν: Ελπίζω ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν για τα F-35 θα εκπληρωθούν 

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για «υποσχέσεις που δόθηκαν» σχετικά με τα F-35.

Η Τουρκία εξακολουθεί να πιέζει τις ΗΠΑ για την αγορά των συγκεκριμένων μαχητικών και επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Κάναμε θετικά βήματα σχετικά με τα F-35 στις πρόσφατες συναντήσεις μας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ελπίζω ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν θα εκπληρωθούν και ότι θα έχουμε ισχυρό δυναμικό F-35».

Παράλληλα, σχολίασε πως «τα πράγματα πάνε καλά όσον αφορά τα Eurofighter. Έχουμε κάνει θετικά βήματα τόσο με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και με τη Γερμανία. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και με το Κατάρ και το Ομάν. Μπορεί και να μπορέσουμε να αγοράσουμε μερικά από τα Eurofighters τους» συμπλήρωσε.

«Εάν μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες, θα δούμε θετικές εξελίξεις για τη χώρα μας. Επιπλέον, με τα βήματα που κάνουμε στην αμυντική βιομηχανία στη χώρα μας, η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί σημαντικές ευκαιρίες. Οι τεχνικές συζητήσεις και η πρόοδος είναι κρίσιμες» υπογράμμισε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους.

