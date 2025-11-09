search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

09.11.2025 18:53

Ρωσία: Σοκαριστικό δυστύχημα με ελικόπτερο – Τέσσερις νεκροί και 3 τραυματίες (video)

09.11.2025 18:53
Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τρία τραυματίστηκαν μετά από πτώση ελικοπτέρου στη Ρωσία.

Οι νεκροί μάλιστα, είναι υψηλόβαθμα στελέχη εταιρείας που παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στο Νταγκεστάν, στη νότια Ρωσία, κοντά σε χωριό στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.

Ο πιλότος προσπαθούσε να προσγειώσει το ελικόπτερο, όμως η ουρά βρήκε στο έδαφος και αποκολλήθηκε. Ο πιλότος έδινε μάχη για να διατηρήσει τον έλεγχο του ελικοπτέρου και αρχικά βρήκε ξανά έδαφος, αλλά σηκώθηκε και πάλι ψηλά, προσπαθώντας να ανακτήσει τον έλεγχο. 

Τελικά έπεσε πάνω σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τρία άτομα πρόλαβαν να βγουν, οι αλλοι τέσσερις όμως, όχι. Ο ένας εκ των τραυματιών βρίσκεται με εγκαύματα σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Nexta, τα πρώτα στοιχεία αποδίδουν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη.    

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

