Ρωσία: Σοκαριστικό δυστύχημα με ελικόπτερο – Τέσσερις νεκροί και 3 τραυματίες (video)

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τρία τραυματίστηκαν μετά από πτώση ελικοπτέρου στη Ρωσία.

Οι νεκροί μάλιστα, είναι υψηλόβαθμα στελέχη εταιρείας που παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στο Νταγκεστάν, στη νότια Ρωσία, κοντά σε χωριό στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.

Ο πιλότος προσπαθούσε να προσγειώσει το ελικόπτερο, όμως η ουρά βρήκε στο έδαφος και αποκολλήθηκε. Ο πιλότος έδινε μάχη για να διατηρήσει τον έλεγχο του ελικοπτέρου και αρχικά βρήκε ξανά έδαφος, αλλά σηκώθηκε και πάλι ψηλά, προσπαθώντας να ανακτήσει τον έλεγχο.

Τελικά έπεσε πάνω σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες.

💥 Russia: Deputy director, chief designer and chief engineer of major military contractor Kizlyar Electromechanical Plant died in a comical helicopter crash in occupied Dagestan.

The company designs and produces a large variety of electronic components for military aircraft. pic.twitter.com/bQRze6E7Ug November 8, 2025

Τρία άτομα πρόλαβαν να βγουν, οι αλλοι τέσσερις όμως, όχι. Ο ένας εκ των τραυματιών βρίσκεται με εγκαύματα σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Nexta, τα πρώτα στοιχεία αποδίδουν το δυστύχημα σε τεχνική βλάβη.

