Ινδονησία: «Εθνικός ήρωας» αναγορεύτηκε ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο – Οργή και θύελλα αντιδράσεων

Στην Ινδονησία αναγορεύθηκε σήμερα «εθνικός ήρωας» ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο, δυνάμει προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, παρά τις κατηγορίες για ατελείωτη σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του.

Κατά το κείμενο, το οποίο ανέγνωσε στον Τύπο ο στρατιωτικός γραμματέας του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο – πρώην στρατηγού -, ο Σουχάρτο συγκαταλέγεται σε δέκα προσωπικότητες στις οποίες αποφάσισε να αποδώσει την τιμή το κράτος.

Αίτηση εναντίον της τιμητικής διάκρισης στον πρώην δικτάτορα, που πέθανε το 2008, υπογράφτηκε από 500 και πλέον πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αξίωσαν από τον πρόεδρο Πραμπόβο να αποσύρει το όνομα του από τον κατάλογο.

Ο Σουχάρτο, άλλοτε ανώτερος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, κυβέρνησε την Ινδονησία με σιδηρά πυγμή ως το 1998 αφότου κατέλαβε την εξουσία, έπειτα από σφαγές ευρείας κλίμακας, το 1965-1966.

Ο 74χρονος Πραμπόβο Σουμπιάντο ήταν επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων προτού δύσει το καθεστώς του Σουχάρτο — και είναι παντρεμένος με τη δεύτερη κόρη (και τέταρτο παιδί) του.

Στον κατάλογο των «εθνικών ηρώων» συμπεριλήφθηκαν επίσης η Μαρσίνα, νεαρή μαχητική συνδικαλίστρια που είχε δολοφονηθεί (σ.σ. επί καθεστώτος Σουχάρτο) το 1993, κι ο Αμπντουραχμάν Ουάχιντ, πρώην πρόεδρος που πέθανε το 2009.

Ο υπουργός Προεδρίας Πρασέτιο Χάντι υπερασπίστηκε την απόφαση για τον Σουχάρτο. «Αυτό είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο αποτίνουμε φόρο τιμής στους προκατόχους μας, ιδιαίτερα στους ηγέτες μας, που είχαν αναμφίβολα εξαιρετική συμβολή στο έθνος και στη χώρα», είπε σε δημοσιογράφους.

Το καθεστώς του πρώην στρατηγού διαλαλούσε την οικονομική ακμή του αρχιπελάγους, πλην όμως επικρινόταν για μαζική διαφθορά και σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στο πλαίσιο της αιματηρής καταστολής της αντιπολίτευσης, καθώς και κατά την προσάρτηση του Ανατολικού Τιμόρ.

Στην επιστολή τους, οι 500 προσωπικότητες έκριναν ότι η απόδοση της τιμής αυτής στον Σουχάρτο αποτελεί «προδοσία των θυμάτων και των δημοκρατικών αξιών», «προδοσία των μεταρρυθμίσεων και επικίνδυνη διαστρέβλωση της ιστορίας για τη νέα γενιά».

Η Επιτροπή για τους Εξαφανισθέντες και τα Θύματα της Βίας (KONTRAS), ινδονησιακής μη κυβερνητικής οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατήγγειλε την απόφαση που μετατρέπει «την ατιμωρησία σε κοινοτοπία».

Με δεδομένες τις κατηγορίες σε βάρος του, στον πρώην δικτάτορα «δεν άξιζε να λάβει τον τίτλο του εθνικού ήρωα», τόνισε στο Γαλλικό πρακτορείο συντονιστής της ΜΚΟ, ο Ντίμας Μπαγκούς Άρια.

Διαβάστε επίσης:

Ισημερινός: Ακόμη 31 νεκροί από νέες συμπλοκές σε φυλακές

Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ – «Πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», δήλωσε ο Τραμπ

CNN: Ρωσία και Κίνα ύποπτες για κατασκοπεία στο Διάστημα – Μεγάλη ανησυχία στη Δύση από τον «πόλεμο των δορυφόρων»