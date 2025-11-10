CNN: Ρωσία και Κίνα ύποπτες για κατασκοπεία στο Διάστημα – Μεγάλη ανησυχία στη Δύση από τον «πόλεμο των δορυφόρων»

Με τη Ρωσία να συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη να στηρίζουν με κάθε μέσο το Κίεβο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βλέπουν ύποπτες κινήσεις της Μόσχας και στο Διάστημα.

Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή που αποτελούν οι ρωσικοί και κινεζικοί διαστημικοί δορυφόροι, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί τακτικά να κατασκοπεύουν δορυφόρους που χρησιμοποιούνται από δυτικές δυνάμεις, σημειώνει σε ρεπορτάζ του το CNN.

Οι δύο χώρες έχουν επισημάνει τις τελευταίες εβδομάδες συχνές περιπτώσεις ρωσικής παρακολούθησης, παρεμβολής και παρέμβασης στους δορυφόρους τους στο Διάστημα.

«Οι ενέργειες της Ρωσίας, ειδικά στο Διάστημα, αποτελούν μια θεμελιώδη απειλή για όλους μας. Μια απειλή που δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε συνέδριο ηγετών της διαστημικής βιομηχανίας στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο.

Η στόχευση δορυφόρων επικοινωνιών μπορεί να επηρεάσει πεδία όπως οι δορυφορικές εικόνες, οι τηλεπικοινωνίες και η ευρυζωνική πρόσβαση στο δορυφορικό διαδίκτυο. Η διακοπή των συστημάτων πλοήγησης και εντοπισμού θέσης μπορεί να επηρεάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις καθώς και την πολιτική αεροπορία, σύμφωνα με το παγκόσμιο think tank RAND.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο της. Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η Μόσχα έχει αυξήσει το επίπεδο συνεργασίας της με την Κίνα, με το Πεκίνο να διεξάγει δορυφορική αναγνώριση ουκρανικού εδάφους για λογαριασμό της.

Ο Πιστόριους σημείωσε ότι δύο ρωσικοί δορυφόροι αναγνώρισης εντοπίστηκαν πρόσφατα να παρακολουθούν δύο δορυφόρους IntelSat, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και τους συμμάχους τους. Η IntelSat είναι ένας εμπορικός πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών, του οποίου ο στόλος χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις και εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επεκτείνει ραγδαία τις δυνατότητες διαστημικού πολέμου τους τα τελευταία χρόνια: Μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές, να τυφλώσουν, να χειραγωγήσουν ή να καταστρέψουν κινητικά δορυφόρους», πρόσθεσε ο Πιστόριους, ανακοινώνοντας μια ενίσχυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χρηματοδότηση των γερμανικών διαστημικών προγραμμάτων.

