Πάπας Λέων XIV: Του άρεσε η νέα Ferrari Luce (Photos/Video)

Κόντρα στο ρεύμα και για την πρώτη ηλεκτροκίνητη Ferrari φαίνεται ότι πηγαίνει ο Πάπας Λέων XIV, ο οποίος υποδέχθηκε στο περίφημο Καστέλ Γκαντόλφο, τον πρόεδρο της Ferrari, Τζον Έλκαν, μαζί με στελέχη και τεχνικούς της εταιρείας, οι οποίοι και του παρουσίασαν την Luce, το αυτοκίνητο που έχει διχάσει τους απανταχού φίλους της εταιρείας από το Μαρανέλο.

Η Luce αποκαλύφθηκε κάτω από ένα κόκκινο κάλυμμα μπροστά στον Ποντίφικα, ο οποίος κάθισε στη θέση του οδηγού, παρατήρησε τις λεπτομέρειες του εσωτερικού και άκουσε με προσοχή τις εξηγήσεις του οδηγού εξέλιξης Ραφαέλε ντε Σιμόνε για τα «κόκκινα κουμπιά» και τα 1.040 άλογα του αυτοκινήτου. Σημειώνεται ότι πίσω από τον σχεδιασμό της Luce βρίσκεται η LoveFrom του Τζόνι Άιβ, του ανθρώπου που σχεδίασε το iPhone.

Η Ferrari λέει πως η Luce φτάνει τα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα και έχει αυτονομία περίπου 530 χιλιομέτρων. Οι πιο παραδοσιακοί φίλοι της εταιρείας, βέβαια, εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν μια Ferrari χωρίς τον γνώριμο βρυχηθμό του κινητήρα παραμένει πραγματικά Ferrari. Πάντως, η αγορά δεν φάνηκε να πείθεται καθώς η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε απώλειες.

Διαβάστε επίσης

Γάζα: Νεκρός σε επιδρομή ο νέος στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Φονικός καύσωνας στην Ευρώπη: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος – 11 νεκροί σε Βρετανία και Γαλλία

Το «Olympic Life» της εταιρείας-διαδόχου του Ωνάση το τάνκερ που επλήγη ανοικτά του Ομάν – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί