ΤΡΙΤΗ 26.05.2026 14:23
26.05.2026 13:30

Η Ferrari παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, το Luce (photos/videos)

Η ιταλική εταιρεία κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων Ferrari παρουσίασε το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, το Luce, ακολουθώντας το παράδειγμα, αν και κάπως αργοπορημένα, ανταγωνιστών της όπως η Porsche και η Lamborghini.

Το Luce -που σημαίνει «φως» στα ιταλικά- φτάνει σε τελική ταχύτητα πάνω από 310 χιλιόμετρα την ώρα και έχει αυτονομία πάνω από 530 χιλιόμετρα, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες το βράδυ.

Το αυτοκίνητο μπορεί να πιάσει τα 100 χλμ./ώρα μέσα σε 2,5 δευτερόλεπτα και είναι εξοπλισμένο με μια μεγάλη μπαταρία 122 kWh.

Το Luce ζυγίζει 2,26 τόνους, κάνοντάς το έτσι το βαρύτερο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία.

Αυτό είναι επίσης το δεύτερο τετράθυρο μοντέλο της Ferrari στην ιστορία της και το πρώτο πενταθέσιο για μια εταιρεία που φημίζεται για τα κομψά διθέσια μοντέλα της.

«Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο που ζωντανεύει το όραμά μας, ενισχύοντας την παράδοση της Ferrari να προβλέπει και να διαμορφώνει το μέλλον», δήλωσε ο Τζον Έλκαν, ο πρόεδρος της εταιρείας.

Αυτή η κυκλοφορία έρχεται σε μια στιγμή που άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν βάλει φρένο στα ηλεκτρικά τους μοντέλα, αντανακλώντας μια επιβράδυνση στη μετάβαση της βιομηχανίας από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, λόγω της χαμηλότερης από την αναμενόμενη ζήτησης.

Πέρυσι, η Ferrari δήλωσε ότι αναμένει πλέον πως τα ηλεκτρικά μοντέλα θα αντιπροσωπεύουν το 20% της προσφοράς της έως το 2030, μειωμένα από τον προηγούμενο στόχο του 40%.

