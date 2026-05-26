Έρευνα: 10 τρόποι για να εξοικονομήσεις χρήματα με το αυτοκίνητο σου

Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά κοντά ή πάνω από τα δύο ευρώ, υπενθυμίζουμε ορισμένους κλασικούς κανόνες που θα σε βοηθήσουν να μειώσεις την κατανάλωση και να εξοικονομήσεις χρήματα

Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης έχουν ξεφύγει. Η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη την Πρωτομαγιά ήταν 2,068 ευρώ. Όπως και του diesel (1,881 ευρώ, μέση τιμή), αν και αυτές μειώθηκαν ελαφρά χάρη στην κρατική επιδότηση. Να θυμίσουμε ότι πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, η μέση τιμή του diesel ήταν κοντά στο 1,50 ευρώ (διαφορά περίπου 25%).

Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε έναν μίνι οδηγό για την αντιμετώπιση της κρίσης (στην τσέπη μας). Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλαγής αυτοκινήτου, οπότε θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με το παλιό μας αυτοκίνητο, το οποίο είναι παλαιότερων προδιαγραφών «Euro» και (αρκετά συχνά) δεν έχει λάβει και την απαιτούμενη φροντίδα. Οπότε, πέρα από τις κλασικές συμβουλές για οικονομικότερη οδήγηση, συνιστούμε να κάνετε και τις απαιτούμενες επενδύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης (από οικονομικής σκοπιάς) του αυτοκινήτου σας.

Εξάλλου, ένα σωστά συντηρημένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο οικονομικότερο, αλλά και ασφαλέστερο. Και πιθανότερο να μη σας αφήσει στην άκρη του δρόμου, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

Αυτές είναι οι 10 κορυφαίες συμβουλές για την αποφυγή της περιττής κατανάλωσης καυσίμου.

1. Ελαστικα

Ελέγξτε την πίεσή τους τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (συνήθως σε ένα αυτοκόλλητο στη μεσαία κολόνα του αυτοκινήτου). Η σωστή πίεση των ελαστικών είναι σημαντική για την ασφάλεια (επηρεάζει την ευστάθεια, το κράτημα και το φρενάρισμα), αλλά συμβάλλει και στη μείωση της κατανάλωσης. Ένα ελαφρά πιο ξεφούσκωτο λάστιχο αυξάνει την αντίσταση κύλισης και επομένως αυξάνει την κατανάλωση. Για παράδειγμα, εάν η συνιστώμενη πίεση είναι 2,4 bar και εσείς οδηγείτε με 1,6 bar, η κατανάλωση αυξάνεται κατά 8%. Δώστε επίσης προσοχή στην ευθυγράμμιση. Εάν υποπτεύεστε ότι κάτι δεν πάει καλά, ζητήστε από έναν ειδικό σε κάποιο βουλκανιζατέρ να την ελέγξει.

2. Σχάρες οροφής

Οι σχάρες στην οροφή ενδέχεται ν’ αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμου κατά περίπου 7,5%. Εάν έχετε μόνιμα αφημένη και την μπαγκαζιέρα, η κατανάλωση αυξάνεται κατά 16%. Αν και είναι κάπως κουραστικό, μην ξεχάσεις να την αφαιρέσεις για να εξοικονομήσεις χρήματα, όταν είναι βέβαιο ότι δε θα τη χρειαστείς για μεγάλο διάστημα.

3. Κλιματισμός

Ενώ η θέρμανση της καμπίνας τον χειμώνα (σε αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης) είναι μια δωρεάν επιλογή, η ψύξη της έχει κόστος. Το σύστημα κλιματισμού χρησιμοποιεί έναν συμπιεστή που κινείται (μέσω ιμάντα) από τον κινητήρα. Ο συμπιεστής αυτός απαιτεί έως και 5 kW ισχύος, γεγονός που σημαίνει ότι αυξάνει την κατανάλωση κατά περίπου 10%. Όταν δεν επιθυμείτε ψύξη ή αφύγρανση της καμπίνας, καλό (οικονομικό) θα ήταν να απενεργοποιήσετε τον συμπιεστή. Δυστυχώς, το άνοιγμα των παραθύρων επηρεάζει αρνητικά την αεροδυναμική, επομένως αυξάνει την κατανάλωση. Με ταχύτητες άνω των 80 χλμ./ώρα, τα ανοιχτά παράθυρα αυξάνουν έως 20% την κατανάλωση.

4. Περιττό βάρος

Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα στον χώρο αποσκευών, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ειδικά όταν κινείστε στην πόλη με τα συχνά ξεκίνα-σταμάτα. Δίχως να το παίρνετε είδηση, αυξάνουν το συνολικό βάρος και επηρεάζουν αρνητικά την κατανάλωση. Ένα παράδειγμα είναι οι αλυσίδες του αυτοκινήτου, τις οποίες σαφώς δεν χρειάζεστε στις καλοκαιρινές σας διακοπές.

5. Φίλτρα και λάδι

Το φίλτρο αέρα πρέπει ν’ αντικαθίσταται τακτικά, ώστε ν’ αποφευχθεί η συσσώρευση σωματιδίων βρομιάς. Ένα βρόμικο φίλτρο μειώνει την απόδοση του κινητήρα, άρα αυξάνει την κατανάλωση. Το ίδιο ισχύει και για το λάδι, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή. Και, βέβαια, να αλλάζεται σύμφωνα με το συνιστώμενο πρόγραμμα συντήρησης (ή νωρίτερα στα σύγχρονα αυτοκίνητα, που συχνά η συντήρηση ορίζεται στις 30.000 χλμ.). Δυστυχώς, η μη αλλαγή λαδιών και φίλτρων δεν οδηγεί στο να εξοικονομήσεις χρήματα, αλλά στην απώλεια χρημάτων μακροπρόθεσμα.

6. Φρένα

Οι δίσκοι και τα τακάκια του αυτοκινήτου πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Γνωρίζετε ότι το ίδιο ισχύει και για τις δαγκάνες των φρένων; Αν κολλήσουν, έστω και ελαφρά, αυξάνουν αισθητά την κατανάλωση, καθώς το αυτοκίνητο καλείται να ξεπεράσει μεγαλύτερη αντίσταση προκειμένου να κινηθεί προς τα εμπρός.

7. Ψύξη

Εάν ο κινητήρας δυσκολεύεται να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας, ο συνήθης ύποπτος είναι ο θερμοστάτης. Για όσο διάστημα ο κινητήρας δεν λειτουργεί στην ιδανική θερμοκρασία, η κατανάλωση είναι αυξημένη.

8. Ξεκινήστε αμέσως

Το ζέσταμα του κινητήρα πριν ξεκινήσετε είναι άσκοπη κατανάλωση καυσίμου. Είναι καλύτερα να ξεκινήσετε, οδηγώντας σε χαμηλές στροφές, ζεσταίνοντας σταδιακά τον κινητήρα εν κινήσει.

9. Φώτα

Εάν το αυτοκίνητό σας διαθέτει φώτα ημέρας (συνήθως LED), αποφύγετε να αφήνετε αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, είτε την ημέρα είτε (κυρίως) τη νύχτα, σβήστε τα εμπρός και πίσω φώτα ομίχλης. Τυφλώνουν τους άλλους, αυξάνουν την κατανάλωσή σας και επιφέρουν πρόστιμο 80 ευρώ. Ανάψτε τα μόνο όταν το απαιτούν οι συνθήκες.

10. Προγραμματίστε

Ακόμα και για διαδρομές που κάνετε συχνά, συμβουλευτείτε κάποια εφαρμογή πλοήγησης (Apple Maps, Google maps, Waze κ.τ.λ.) πριν ξεκινήσετε. Θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε δρόμους με αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και μποτιλιάρισμα λόγω κάποιου συμβάντος. Και πιο γρήγορα θα φτάσεις και λιγότερο καύσιμο θα καταναλώσεις, άρα και περισσότερα χρήματα θα εξοικονομήσεις!

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα τέσσερα ιδανικά ελαστικά για το καλοκαίρι από την General Tire

Το ισχυρότερο CUPRA Formentor έχει 635 ίππους και θα παραχθεί σε 30 μονάδες

Το πιο όμορφο SUV της Volkswagen αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με 10 χρόνια εγγύηση – Τιμές