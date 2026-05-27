Γάζα: Νεκρός σε επιδρομή ο νέος στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Τη δολοφονία του νέου επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Όντεχ, ανακοίνωσε σήμερα (27/5) το Ισραήλ, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

«Ο διοικητής του ένοπλου κλάδου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα εξοντώθηκε χθες», έγραψε στο X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום.



בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק.



התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום.



התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית… pic.twitter.com/b5ryB4tHz7 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2026

Ο Κατς και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν ανακοινώσει χθες, Τρίτη, ότι ο ισραηλινός στρατός είχε πραγματοποιήσει μέσα στην ημέρα «πλήγμα στη Γάζα με στόχο τον Μοχάμεντ Όντεχ», τον νέο επικεφαλής των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, του ένοπλου κλάδου της Χαμάς.

Israeli strike a building in western Gaza City in an assassination targeting a Mohammed Odeh, described as Hamas’ new military wing leader. He also served as the fifth Hamas leader in the Gaza Strip. pic.twitter.com/qNyL8j0YJx — Eretz Israel (@EretzIsrael) May 27, 2026

Μέχρι στιγμής η Χαμάς δεν έχει κάνει καμιά δήλωση σχετικά με τον Όντεχ. Tον θάνατο του Οντέχ επιβεβαίωσαν με επίσημη ανακοίνωσή ο ισραηλινός στρατός (IDF) και η Σιν Μπετ, αλλά και παλαιστινιακά ΜΜΕ που συνδέονται με την οργάνωση.

צה"ל מפרסם תיעוד של חיסול בכיר חמאס מוחמד עודה: "הותקפו מספר מבנים בעיר עזה ששימשו כמסתור עבורו – לאחר מעקב מודיעיני של חודשים ארוכים"@ItayBlumental pic.twitter.com/KaTlRmEvzd — כאן חדשות (@kann_news) May 27, 2026

O IDF αναφέρει ότι ο Οντέχ έπαιξε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και αργότερα διηύθυνε επιθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας περιγράφουν τον Οντέχ ως έναν από τους τελευταίους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς που συμμετείχαν στην ενορχήστρωση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, λέγοντας ότι η δολοφονία του αποτελεί «σημαντικό πλήγμα» στις προσπάθειες της οργάνωσης για ανασύνταξη.

