ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 11:34
27.05.2026 10:22

Γάζα: Νεκρός σε επιδρομή ο νέος στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, λέει το Ισραήλ

Πηγή: @EretzIsrael/X

Τη δολοφονία του νέου επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Όντεχ, ανακοίνωσε σήμερα (27/5) το Ισραήλ, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως βρίσκεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο.

«Ο διοικητής του ένοπλου κλάδου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα εξοντώθηκε χθες», έγραψε στο X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Ο Κατς και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν ανακοινώσει χθες, Τρίτη, ότι ο ισραηλινός στρατός είχε πραγματοποιήσει μέσα στην ημέρα «πλήγμα στη Γάζα με στόχο τον Μοχάμεντ Όντεχ», τον νέο επικεφαλής των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, του ένοπλου κλάδου της Χαμάς.

Μέχρι στιγμής η Χαμάς δεν έχει κάνει καμιά δήλωση σχετικά με τον Όντεχ. Tον θάνατο του Οντέχ επιβεβαίωσαν με επίσημη ανακοίνωσή ο ισραηλινός στρατός (IDF) και η Σιν Μπετ, αλλά και παλαιστινιακά ΜΜΕ που συνδέονται με την οργάνωση.

O IDF αναφέρει ότι ο Οντέχ έπαιξε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και αργότερα διηύθυνε επιθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας περιγράφουν τον Οντέχ ως έναν από τους τελευταίους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς που συμμετείχαν στην ενορχήστρωση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, λέγοντας ότι η δολοφονία του αποτελεί «σημαντικό πλήγμα» στις προσπάθειες της οργάνωσης για ανασύνταξη.

