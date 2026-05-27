Φονικός καύσωνας στην Ευρώπη: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος – 11 νεκροί σε Βρετανία και Γαλλία

Υποφέρει η Δυτική Ευρώπη εξαιτίας του καύσωνα που έχει «χτυπήσει» – κυρίως – τη Βρετανία και την Γαλλία.

Ο υδράεγυρός έχει εκτιναχθεί στους 40 βαθμούς, τιμη-ρεκόρ για τον Μάιο.

O «θόλoς θερμότητας» που έχει σκεπάσει αυτές τις χώρες, προκαλεί θανάτους, δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης και τροπικές νύχτες μέχρι την Ιβηρική.

The U.K. smashed a century-old temperature record for the second time in 24 hours on Tuesday as a spring heat wave continued to scorch parts of Western Europe, triggering government warnings about risks to life. Several drownings were reported in Britain and France as people… pic.twitter.com/LrRjchTpiz — The Associated Press (@AP) May 26, 2026

Ο καύσωνας που προέρχεται από τη Σαχάρα παγιδεύεται στην Ευρώπη υπό την υψηλή πίεση ενός αντικυκλωνικού συστήματος, και ο αποκαλούμενος θόλος θερμότητας μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτείται για μέρες», προειδοποιεί μετεωρολόγος από τη Γαλλία.

Γαλλία: Διαδοχικά ρεκόρ καύσωνα

Οι νεκροί στις δύο αυτές χώρες είναι τουλάχιστον 11 και τουλάχιστον 5 από αυτούς αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ.

Προς το παρόν, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να μην κλείσει τα σχολεία, ούτε να αναστείλει την εξεταστική περίοδο ή να επιβάλει στις επιχειρήσεις μέτρα εναντίον του καύσωνα.

London swelters as a heat dome grips parts of the UK and northwestern Europe pic.twitter.com/TBu8Gh7j27 May 25, 2026

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δύο τρένα TGV που εκτελούσαν τη γραμμή Παρίσι-Νίκαια παρέμειναν ακινητοποιημένα για αρκετές ώρες το απόγευμα της Δευτέρας, βόρεια της Λυών, μετά από «διακοπή ρεύματος» που προκάλεσε καθυστερήσεις σε όλα τα άλλα τρένα, ανακοίνωσε η SNCF το βράδυ της Δευτέρας.

Αν ο θερμικός θόλος παραμείνει, το θερμόμετρο αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τέλος της εβδομάδας.

Βρετανία: Κρούσματα θερμικής εξάντλησης

Στη Βρετανία η Δευτέρα ήταν η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στους Κήπους Κιου του Λονδίνου.

Στην Αγγλία, ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του σε λίμνη στο Λίνκολνσαϊρ από θερμικό σοκ και πνιγμό.

Η Βρετανία κατέγραψε μάλιστα και την πρώτη «τροπική νύχτα» του έτους, καθώς στο νότιο Λονδίνο η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς.

Παραλίες, πάρκα και λίμνες έχουν γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο που αναζητά δροσιά, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύονται ήδη από σοβαρά περιστατικά.

Στο Εδιμβούργο, δεκάδες δρομείς χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της πόλης και 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές απευθύνουν συστάσεις για προσοχή, καθώς η ακραία ζέστη αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα.

Ιταλία: Υψηλές θερμοκρασίες

Και στην Ιταλία οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θυμίζουν περισσότερο τέλη Ιουλίου παρά Μαΐου. Στο Βορρά και στο Κέντρο, κυρίως σε Λομβαρδία και Τοσκάνη, και αύριο Τετάρτη 27/5 το θερμόμετρο θα δείχνει 35 βαθμούς Κελσίου και στις μεγάλες πόλεις δεν αποκλείεται να φτάσει στους 40 βαθμούς.

Σε ποροτοκαλί συναγερμό τέθηκαν 15 πόλεις της κέντρο-βόρειας Ιταλίας.

Ήδη οι μετεωρολόγοι αναφέρουν τις πρώτες «τροπικές νύχτες», όταν δηλαδή οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Γεμάτες είναι οι παραλίες από το Σαββατοκύριακο.

Ισπανία: Οδεύει προς τα 40άρια

Η Ισπανία αντιμετωπίζει επίσης «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή», σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας AEMET, ενώ οι θερμοκρασίες στο νότο προβλέπεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς (104 Φαρενάιτ) κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας. Κύμα ζέστης πλήττει και τη Γερμανία, την Ιταλία, αλλά και την Ελβετία.

Όσο για το πότε θα τελειώσει αυτός ο πρώιμος καύσωνας οι επιστήμονες δεν έχουν την απάντηση αφού ο θερμικός θόλος τους έχει… μπερδέψει.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η ανθρωπογενής δραστηριότητα και κυρίως η καύση ορυκτών καυσίμων ευθύνεται για την ένταση αυτών των φαινομένων.

Και προειδοποιούν ότι φέτος, αλλά και το 2027, που επανέρχεται το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» (μέχρι πέρυσι είχαμε το «Λα Νίνια» που φέρνει υγρασία και χαμηλότερες θερμοκρασίες) και μάλιστα σε μια μορφή που δεν το έχουμε ξαναδεί, ικανό να ονομαστεί «Σούπερ Ελ Νίνιο», είναι πιθανό να δούμε θερμοκρασίες τόσο υψηλές, που δεν θα έχουμε ξαναδεί.

