ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 13:33
27.05.2026 13:15

Το λάθος παράγγελμα του Τσίπρα για τον απόπλου της ΕΛΑΣ

Ανάποδα τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας εκεί στα τελειώματα της χθεσινής εκδήλωσης, όταν έδωσε… παράγγελμα στο πλήρωμα να αποπλεύσει το καράβι της… ΕΛΑΣ.

«Πρόσω ολοταχώς, βίρα της άγκυρες» είπε με άδολη, αλλά μοιραία, αν βρισκόταν σε πραγματικές συνθήκες απόπλου, άγνοια ο Τσίπρας. Το ορθό όμως είναι άλλο: Πρώτα λες στο πλήρωμα «βίρα τις άγκυρες» και μετά «πρόσω ολοταχώς». Διότι αν προηγηθεί το «πρόσω ολοταχώς» πριν σηκωθούν οι άγκυρες ζήτω που καήκαμε – θα γίνει το καράβι σαν να το χτύπησε το… Κράκεν.

Ο Αλέξης θα έπρεπε να το γνωρίζει πώς δίνονται τα παραγγέλματα, καθότι έκανε στο Πολεμικό Ναυτικό τη θητεία του. Και μπορεί τότε να μην του δίνανε – και ορθώς – το πηδάλιο, αλλά τώρα είναι καπετάνιος. Τέτοια λάθη δεν συγχωρούνται, διότι όχι στην Ιθάκη δεν πρόκειται να φτάσει, αλλά ούτε στην… Αίγινα από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας ξεκινώντας βέβαια.

Σημείωση: Η παρέα βετεράνων του Πολεμικού Ναυτικού που τα συζητούσε το πρωί της Τετάρτης σε στέκι του κέντρου, δεν ήξερε αν πρέπει να το πάρει χιουμοριστικά και να γελάσει ή να τρέξει στα κέντρα εκπαίδευσης (στον Πόρο) να δώσει συμβουλές…

