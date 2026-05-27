Με σκληρές εκφράσεις «στόλισε» τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Καρανίκας για το νέο του κόμμα. Ο πρώην συνεργάτης του εμφανίστηκε στον ΣΚΑΪ και έκανε λόγο για προσβλητικό ακρωνύμιο, αναφερόμενος στο όνομα του κόμματος Τσίπρα, ενώ μίλησε για… reunion και «ξεφτίλα» της έννοιας της αριστεράς.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει σκοπό, από το 2019, να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρωνύμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ΙΧ κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρωνύμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών. Είναι προσβλητικό», ανέφερε αρχικά.

«Η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την Αριστερά. Ξεκίνησε με έναν δημοκρατικό καπιταλισμό και, καθώς στην πορεία είδε παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο, αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν. Εγώ τους λέω ρετάλια, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι» πρόσθεσε.

«Ήταν πρώην σύντροφοί μου. Σύντροφοί μου δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέδραμαν σε πραξικοπήματα εντός των κομμάτων τους, τον Κασσελάκη, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και 2.000 αντιπροσώπους στο Συνέδριο, το οποίο το έκαναν σε ένα μπουζουξίδικο. Δεν τους θεωρώ συντρόφους. Οι σύντροφοί μου είναι μια ηθική αρχή συνεννόησης» είπε ακόμη για όσους έδωσαν το παρών στην εκδήλωση και δήλωσαν στήριξη στον πρώην πρωθυπουργό.

