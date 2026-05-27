Αρχαιολόγοι στην Κίνα έφεραν στο φως ένα χάλκινο δοχείο ηλικίας 2.300 ετών, με 3,7 λίτρα υγρού, που είχε… υπερβολικές ομοιότητες με τη μπίρα.

Η ανακάλυψη έγινε σε ένα νεκροταφείο, περίπου 2 χιλιόμετρα νότια από τμήμα του Σινικού Τείχους.

Ένα… τελευταίο ποτό

Ο τάφος χρονολογείται στο τέλος της περιόδου των Εμπόλεμων Κρατών, δηλαδή μεταξύ 475 και 221 π.Χ., μιας ταραγμένης περιόδου της κινεζικής ιστορίας που οδήγησε τελικά στην ενοποίηση της Κίνας υπό τη δυναστεία Τσιν.

Μέσα σε έναν από τους τάφους, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα χάλκινο μπουκάλι με στόμιο σε σχήμα σκόρδου. Το δοχείο περιείχε 3,7 λίτρα ενός διαυγούς, ανοιχτού γαλαζοπράσινου και άοσμου υγρού.

Τι έδειξε η ανάλυση

Η ερευνητική ομάδα πήρε μικρό δείγμα από το υγρό, καθώς και ίζημα από το εσωτερικό του δοχείου, και τα ανέλυσε στο εργαστήριο.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν περισσότερες από 2.400 οργανικές ενώσεις, οδηγώντας τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι το υγρό ήταν πιθανότατα αλκοολούχο ποτό.

Η ανάλυση έδειξε παρουσία σιταριού και κριθαριού, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ποτό που έμοιαζε με μπίρα και όχι με κρασί.

Μια ξινή αρχαία μπίρα

Το ποτό δεν θα θύμιζε κάποια σύγχρονη μπίρα. Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Archaeological Science: Reports, το υγρό είχε πιθανότατα έντονη, ξινή γεύση.

Οι ερευνητές εκτιμούν, πάντως, ότι αυτή η γεύση μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι το υγρό παρέμεινε θαμμένο σε τάφο για περίπου 2.300 χρόνια.

Η μπίρα και οι πρώτοι πολιτισμοί

Η μπίρα, ή κάτι παρόμοιο με αυτήν, θεωρείται ότι εμφανίστηκε σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου περίπου την εποχή που οι άνθρωποι άρχισαν να καλλιεργούν τη γη, πριν από περίπου 12.000 χρόνια.

Από τις πρώτες καλλιέργειες προέκυψαν αργότερα δημητριακά όπως το σιτάρι και το κριθάρι.

Κάποια στιγμή, οι άνθρωποι διαπίστωσαν ότι αν μούσκευαν αυτές τις καλλιέργειες και τις άφηναν για λίγο, οι άγριοι ζυμομύκητες μπορούσαν να προκαλέσουν φυσική ζύμωση, δημιουργώντας ένα αλκοολούχο ποτό.

Η θεωρία ότι ο πολιτισμός… γεννήθηκε από την μπίρα

Υπάρχει και μια πιο αμφιλεγόμενη θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι άρχισαν να καλλιεργούν τη γη όχι για να φτιάξουν ψωμί, αλλά… για να παρασκευάσουν μπίρα.

Με άλλα λόγια, η μπίρα δεν προέκυψε από τον πολιτισμό, αλλά ο πολιτισμός ίσως προέκυψε από την μπίρα.

Οι υποστηρικτές αυτής της ιδέας θεωρούν ότι το αλκοόλ μπορούσε να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργικότητα, στοιχεία σημαντικά για τις πρώτες ανθρώπινες κοινότητες.

Όπως κι αν εμφανίστηκε, φαίνεται ότι η μπίρα αναπτύχθηκε ανεξάρτητα σε διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Σε ορισμένους πολιτισμούς μπορεί να είχε τελετουργική χρήση, ενώ σε άλλους φαίνεται πως λειτουργούσε πιο πρακτικά, ως τροφή πλούσια σε θερμίδες και ως ποτό ασφαλέστερο από το μολυσμένο νερό, χάρη στην περιεκτικότητά του σε αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης

Το προϊστορικό ψάρι που «έβγαλε» τα ζώα στη στεριά

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας είναι… αντισεισμική – Το «μυστικό» 4.500 ετών

Οι αγελάδες μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπους – Το πείραμα με τα… απροσδόκητα αποτελέσματα