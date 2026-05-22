Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας στέκει σχεδόν αλώβητη εδώ και περισσότερα από 4.500 χρόνια, έχοντας αντέξει το σκληρό περιβάλλον της ερήμου αλλά και ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Σεισμικά γεγονότα, όπως εκείνα του 1847 και του 1992, ταρακούνησαν την περιοχή με μεγέθη 6,8 και 5,8 αντίστοιχα. Κι όμως, το μνημείο παραμένει στη θέση του.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, η ανθεκτικότητα της πυραμίδας δεν είναι απλώς θέμα τύχης. Συνδέεται με τον τρόπο που χτίστηκε, με τη γεωμετρία της, με το υπέδαφος στο οποίο θεμελιώθηκε και με την εσωτερική της διάταξη.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις μέσα στην πυραμίδα

Ο σεισμολόγος Ασέμ Σαλάμα, από το Εθνικό Ινστιτούτο Αστρονομικής και Γεωφυσικής Έρευνας της Αιγύπτου, και η ομάδα του κατέγραψαν φυσικές δονήσεις σε 37 σημεία μέσα και γύρω από τη Μεγάλη Πυραμίδα.

Οι μετρήσεις έγιναν στα στρώματα του εδάφους γύρω από το μνημείο, στους δομικούς λίθους και στους εσωτερικούς θαλάμους.

Το βασικό εύρημα ήταν ότι το 76% των δονήσεων στο εσωτερικό της πυραμίδας καταγράφηκε μεταξύ 2,0 και 2,6 hertz. Αυτό δείχνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι η μηχανική καταπόνηση κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την κατασκευή.

Την ίδια στιγμή, το κοντινό έδαφος εμφάνισε συχνότητα περίπου 0,6 hertz. Η ομάδα του Σαλάμα θεωρεί ότι αυτή η μεγάλη διαφορά στις συχνότητες πιθανότατα βοηθά την πυραμίδα κατά τη διάρκεια σεισμών, καθώς περιορίζει την ενίσχυση των δονήσεων ανάμεσα στο έδαφος και την ίδια την κατασκευή.

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου

Σημαντικό στοιχείο είναι και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει χτιστεί το μνημείο. Η Μεγάλη Πυραμίδα βρίσκεται πάνω σε ασβεστόλιθο, κάτι που, σύμφωνα με τη μελέτη, μειώνει τον κίνδυνο σεισμικών βλαβών.

Ο Υπόγειος Θάλαμος είναι λαξευμένος στο βραχώδες θεμέλιο της πυραμίδας και δεν παρουσιάζει ενισχυμένες συχνότητες. Αυτό αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο για τη σταθερότητα της κατασκευής στη βάση της.

Ο Θάλαμος του Βασιλιά

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι οι ενδείξεις συνήθως αυξάνονται με το ύψος, φτάνοντας στο μέγιστο στον Θάλαμο του Βασιλιά.

Credit: Asem Salama et al. / Scientific Reports

Ωστόσο, οι Ανακουφιστικοί Θάλαμοι, που βρίσκονται πάνω από αυτόν, εμφανίζουν μικρότερο συντελεστή ενίσχυσης από τον Θάλαμο του Βασιλιά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό δείχνει ότι οι οικοδόμοι τους τοποθέτησαν με τρόπο που λειτουργεί ως προστασία απέναντι σε δομικές βλάβες.

Αποτέλεσμα αιώνων δοκιμών

Ο Σαλάμα τονίζει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν αντισεισμική θεωρία με τη σύγχρονη έννοια. Όπως λέει, πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην παρατηρούμενη ανθεκτικότητα και στον σκόπιμο αντισεισμικό σχεδιασμό.

Η εξέλιξη των αιγυπτιακών πυραμίδων δείχνει, πάντως, μια μακρά παράδοση πειραματισμού και συνεχούς βελτίωσης. Από τις πρώτες μασταμπά και την Πυραμίδα του Ζοζέρ μέχρι τη Ρομβοειδή Πυραμίδα στο Νταχσούρ, οι αρχαίοι οικοδόμοι δοκίμαζαν μορφές, κλίσεις και τεχνικές.

Όπως σημειώνει ο Σαλάμα, πολλές πρώιμες προσπάθειες απέτυχαν, όμως οι οικοδόμοι μάθαιναν από κάθε αποτυχία και βελτίωναν τις τεχνικές τους. Μέχρι την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας, αυτή η διαδικασία είχε οδηγήσει σε ένα μνημείο με εντυπωσιακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Διαβάστε επίσης

Οι αγελάδες μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπους – Το πείραμα με τα… απροσδόκητα αποτελέσματα

«Τεχνητό αβγό» «γέννησε» κοτόπουλα και μπορεί να «επαναφέρει» ένα εξαφανισμένο γιγάντιο πουλί

Η μπίρα που έγινε… εμβόλιο – Το απίστευτο πείραμα ενός ιολόγου