search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:31
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 12:52

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας είναι… αντισεισμική – Το «μυστικό» 4.500 ετών

22.05.2026 12:52
pyramida-giza-nada-habashy-unsplash

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας στέκει σχεδόν αλώβητη εδώ και περισσότερα από 4.500 χρόνια, έχοντας αντέξει το σκληρό περιβάλλον της ερήμου αλλά και ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Σεισμικά γεγονότα, όπως εκείνα του 1847 και του 1992, ταρακούνησαν την περιοχή με μεγέθη 6,8 και 5,8 αντίστοιχα. Κι όμως, το μνημείο παραμένει στη θέση του.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, η ανθεκτικότητα της πυραμίδας δεν είναι απλώς θέμα τύχης. Συνδέεται με τον τρόπο που χτίστηκε, με τη γεωμετρία της, με το υπέδαφος στο οποίο θεμελιώθηκε και με την εσωτερική της διάταξη.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις μέσα στην πυραμίδα

Ο σεισμολόγος Ασέμ Σαλάμα, από το Εθνικό Ινστιτούτο Αστρονομικής και Γεωφυσικής Έρευνας της Αιγύπτου, και η ομάδα του κατέγραψαν φυσικές δονήσεις σε 37 σημεία μέσα και γύρω από τη Μεγάλη Πυραμίδα.

Οι μετρήσεις έγιναν στα στρώματα του εδάφους γύρω από το μνημείο, στους δομικούς λίθους και στους εσωτερικούς θαλάμους.

Το βασικό εύρημα ήταν ότι το 76% των δονήσεων στο εσωτερικό της πυραμίδας καταγράφηκε μεταξύ 2,0 και 2,6 hertz. Αυτό δείχνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι η μηχανική καταπόνηση κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την κατασκευή.

Την ίδια στιγμή, το κοντινό έδαφος εμφάνισε συχνότητα περίπου 0,6 hertz. Η ομάδα του Σαλάμα θεωρεί ότι αυτή η μεγάλη διαφορά στις συχνότητες πιθανότατα βοηθά την πυραμίδα κατά τη διάρκεια σεισμών, καθώς περιορίζει την ενίσχυση των δονήσεων ανάμεσα στο έδαφος και την ίδια την κατασκευή.

Ο ρόλος του ασβεστόλιθου

Σημαντικό στοιχείο είναι και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει χτιστεί το μνημείο. Η Μεγάλη Πυραμίδα βρίσκεται πάνω σε ασβεστόλιθο, κάτι που, σύμφωνα με τη μελέτη, μειώνει τον κίνδυνο σεισμικών βλαβών.

Ο Υπόγειος Θάλαμος είναι λαξευμένος στο βραχώδες θεμέλιο της πυραμίδας και δεν παρουσιάζει ενισχυμένες συχνότητες. Αυτό αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο για τη σταθερότητα της κατασκευής στη βάση της.

Ο Θάλαμος του Βασιλιά

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι οι ενδείξεις συνήθως αυξάνονται με το ύψος, φτάνοντας στο μέγιστο στον Θάλαμο του Βασιλιά.

Credit: Asem Salama et al. / Scientific Reports

Ωστόσο, οι Ανακουφιστικοί Θάλαμοι, που βρίσκονται πάνω από αυτόν, εμφανίζουν μικρότερο συντελεστή ενίσχυσης από τον Θάλαμο του Βασιλιά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό δείχνει ότι οι οικοδόμοι τους τοποθέτησαν με τρόπο που λειτουργεί ως προστασία απέναντι σε δομικές βλάβες.

Αποτέλεσμα αιώνων δοκιμών

Ο Σαλάμα τονίζει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν αντισεισμική θεωρία με τη σύγχρονη έννοια. Όπως λέει, πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην παρατηρούμενη ανθεκτικότητα και στον σκόπιμο αντισεισμικό σχεδιασμό.

Η εξέλιξη των αιγυπτιακών πυραμίδων δείχνει, πάντως, μια μακρά παράδοση πειραματισμού και συνεχούς βελτίωσης. Από τις πρώτες μασταμπά και την Πυραμίδα του Ζοζέρ μέχρι τη Ρομβοειδή Πυραμίδα στο Νταχσούρ, οι αρχαίοι οικοδόμοι δοκίμαζαν μορφές, κλίσεις και τεχνικές.

Όπως σημειώνει ο Σαλάμα, πολλές πρώιμες προσπάθειες απέτυχαν, όμως οι οικοδόμοι μάθαιναν από κάθε αποτυχία και βελτίωναν τις τεχνικές τους. Μέχρι την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας, αυτή η διαδικασία είχε οδηγήσει σε ένα μνημείο με εντυπωσιακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Διαβάστε επίσης

Οι αγελάδες μπορούν να αναγνωρίσουν ανθρώπους – Το πείραμα με τα… απροσδόκητα αποτελέσματα

«Τεχνητό αβγό» «γέννησε» κοτόπουλα και μπορεί να «επαναφέρει» ένα εξαφανισμένο γιγάντιο πουλί

Η μπίρα που έγινε… εμβόλιο – Το απίστευτο πείραμα ενός ιολόγου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kataigida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια στη χώρα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

JacobAlon
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ivor Novello Awards 2026: Θριαμβευτής ο Jacob Alon, όλοι οι νικητές

KOUTSELINI_NEW_1234
MEDIA

Acun Medya: Με εξώδικο προ της εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ζήτησε αποκατάσταση πραγματικότητας σχετικά με το ατύχημα στο «Suvivor»

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον – Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ISRAEL_LEBANON
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε χωριό – Ανάμεσά τους δύο διασώστες και ένα κορίτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

serresAEL11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:31
kataigida_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια στη χώρα με βροχές και καταιγίδες – Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

JacobAlon
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ivor Novello Awards 2026: Θριαμβευτής ο Jacob Alon, όλοι οι νικητές

KOUTSELINI_NEW_1234
MEDIA

Acun Medya: Με εξώδικο προ της εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ζήτησε αποκατάσταση πραγματικότητας σχετικά με το ατύχημα στο «Suvivor»

1 / 3