Το αβγό είναι μία από τις πιο επιτυχημένες «εφευρέσεις» της φύσης. Προστατεύει, τρέφει, επιτρέπει στο έμβρυο να «αναπνέει» και, στο τέλος, ανοίγει για να εμφανιστεί μια νέα ζωή.

Τώρα, μια εταιρεία βιοτεχνολογίας προσπαθεί να αντιγράψει μέρος αυτής της λειτουργίας , για να υποστηρίξει την ανάπτυξη εμβρύων πτηνών έξω από το φυσικό τους κέλυφος.

Η Colossal Biosciences, γνωστή για τα φιλόδοξα σχέδιά της για την «επαναφορά» χαμένων ειδών, κατάφερε να εκκολάψει 26 ζωντανά κοτοπουλάκια χρησιμοποιώντας ένα τεχνητό κέλυφος – σύστημα επώασης. Το Associated Press σημειώνει ότι το σύστημα περιλαμβάνει 3D-printed τεχνητό κέλυφος, ειδική μεμβράνη για τη ρύθμιση του οξυγόνου και παρακολούθηση της ανάπτυξης των εμβρύων σε επωαστήρα.

Παλαιότερες προσπάθειες για ανάπτυξη εμβρύων πτηνών χωρίς φυσικό κέλυφος αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η ανάγκη για υπερβολικά υψηλά επίπεδα οξυγόνου, κάτι που μπορούσε να βλάψει τα έμβρυα. Η νέα προσέγγιση, σύμφωνα με την Colossal, λειτουργεί σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το «τεχνητό αβγό» επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν την ανάπτυξη του εμβρύου με τρόπο που το φυσικό κέλυφος δεν επιτρέπει. Είναι, δηλαδή, και «θερμοκοιτίδα» και παράθυρο στη βιολογία.

Από τα κοτόπουλα στα «αρχαία» πουλιά

Το μεγάλο όνειρο της Colossal δεν είναι το κοτόπουλο. Είναι το moa.

Το moa ήταν ένα τεράστιο, άπτερο πουλί της Νέας Ζηλανδίας. Ορισμένα είδη έφταναν σε εντυπωσιακό ύψος και κυριαρχούσαν στο τοπίο πριν από την άφιξη των ανθρώπων. Εξαφανίστηκαν πριν από περίπου 600-700 χρόνια, με την ανθρώπινη δραστηριότητα να θεωρείται καθοριστικός παράγοντας.

Αν κάποιος θέλει να «φέρει πίσω» ένα τέτοιο πτηνό, υπάρχει ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα: χρειάζεται ένα τεράστιο αβγό. Και εάν η τεχνολογία μπορεί να προσαρμοστεί σε μεγαλύτερα μεγέθη, ίσως μια μέρα να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εμβρύων μεγάλων πτηνών, όχι μόνο αυτών που έχουν εξαφανιστεί, αλλά και για τη διάσωση απειλούμενων ειδών.

Το… Jurassic Park των αβγών

Η ιστορία ακούγεται σχεδόν σαν Jurassic Park, αλλά οι επιστήμονες είναι πιο προσεκτικοί. Ακόμη και αν ένα είδος «επιστρέψει», δεν θα είναι απαραίτητα το ίδιο ακριβώς ζώο που εξαφανίστηκε.

Υπάρχει επίσης σκεπτικισμός. Ο Guardian σημειώνει ότι, παρά τον ενθουσιασμό, αρκετοί ειδικοί ζητούν περισσότερα δεδομένα, ενώ παραμένουν ανοιχτά μεγάλα ερωτήματα για το γονιδίωμα του moa, την οικολογία και το κατά πόσο τέτοια προγράμματα βοηθούν πραγματικά τη φύση.

Από την άλλη, η ίδια τεχνολογία μπορεί να έχει πιο άμεση και λιγότερο θεαματική χρήση: να βοηθήσει στη διατήρηση σημερινών απειλούμενων πτηνών, σε περιπτώσεις όπου τα έμβρυα κινδυνεύουν ή όπου η αναπαραγωγή είναι δύσκολη.

