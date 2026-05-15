Κίνα: Επιστήμονες δημιούργησαν κλωνοποιημένες κατσίκες που παράγουν μεγάλες ποσότητες γάλακτος

Έξι κλωνοποιημένες αίγες υψηλής γαλακτοπαραγωγής γεννήθηκαν στην επαρχία Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Northwest A&F.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση αιγών με τέτοια χαρακτηριστικά παραγωγής.

Τα ζώα προήλθαν από αίγες της φυλής Saanen, οι οποίες παράγουν περισσότερα από 2.800 κιλά γάλακτος ετησίως. Οι επιστήμονες αναφέρουν επίσης ότι τα συγκεκριμένα ζώα παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά πρωτεΐνης και λιπαρών στο γάλα, καθώς και καλύτερη αντοχή σε ασθένειες και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία κλωνοποίησης σωματικών κυττάρων σε συνδυασμό με γενετική ανάλυση, ώστε να επιλεγούν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να διατηρηθούν στις επόμενες γενιές.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Wang Xiaolong, η διαδικασία αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία κοπαδιών υψηλής παραγωγικότητας, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής.

Η επαρχία Σαανσί αποτελεί βασικό κέντρο παραγωγής γάλακτος από αίγες στην Κίνα, καθώς εκεί βρίσκεται περίπου το 40% των γαλακτοπαραγωγών αιγών της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Γιατί ο Ομπάμα θα έπρεπε να εκπροσωπήσει τον πλανήτη στους εξωγήινους – Η «ανάλυση» διάσημου αστροφυσικού

«Βρήκαν» γιγάντιο καλαμάρι χωρίς… να το δουν ποτέ, μέσω… DNA στο νερό

Το «Πορτοκαλί πέπλο» της Μεσογείου: Η επιστήμη πίσω από την μεταφορά αφρικανικής σκόνης – Γιατί η άνοιξη είναι η «χρυσή εποχή» του φαινομένου;