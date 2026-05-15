search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:13
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 09:21

Κίνα: Επιστήμονες δημιούργησαν κλωνοποιημένες κατσίκες που παράγουν μεγάλες ποσότητες γάλακτος

15.05.2026 09:21
KATSIKA NEW

Έξι κλωνοποιημένες αίγες υψηλής γαλακτοπαραγωγής γεννήθηκαν στην επαρχία Σαανσί της βορειοδυτικής Κίνας, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Northwest A&F.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση αιγών με τέτοια χαρακτηριστικά παραγωγής.

Τα ζώα προήλθαν από αίγες της φυλής Saanen, οι οποίες παράγουν περισσότερα από 2.800 κιλά γάλακτος ετησίως. Οι επιστήμονες αναφέρουν επίσης ότι τα συγκεκριμένα ζώα παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά πρωτεΐνης και λιπαρών στο γάλα, καθώς και καλύτερη αντοχή σε ασθένειες και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία κλωνοποίησης σωματικών κυττάρων σε συνδυασμό με γενετική ανάλυση, ώστε να επιλεγούν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να διατηρηθούν στις επόμενες γενιές.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας Wang Xiaolong, η διαδικασία αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία κοπαδιών υψηλής παραγωγικότητας, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής.

Η επαρχία Σαανσί αποτελεί βασικό κέντρο παραγωγής γάλακτος από αίγες στην Κίνα, καθώς εκεί βρίσκεται περίπου το 40% των γαλακτοπαραγωγών αιγών της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Γιατί ο Ομπάμα θα έπρεπε να εκπροσωπήσει τον πλανήτη στους εξωγήινους – Η «ανάλυση» διάσημου αστροφυσικού

«Βρήκαν» γιγάντιο καλαμάρι χωρίς… να το δουν ποτέ, μέσω… DNA στο νερό

Το «Πορτοκαλί πέπλο» της Μεσογείου: Η επιστήμη πίσω από την μεταφορά αφρικανικής σκόνης – Γιατί η άνοιξη είναι η «χρυσή εποχή» του φαινομένου;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Bianca-Censori-new
LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πήγε στο σινεμά με τον Κάνιε Γουέστ… ημίγυμνη! (Photos)

MEGHAN_HARRY
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Χάρι, η Μέγκαν και η ταινία στο Netflix για… τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

raul-castro-
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα όπως… Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν στο δικαστήριο τον 94χρονο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο

aftokinito_akoustika_1505_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η οδήγηση με ακουστικά επιτρέπεται; – Τι λέει ο ΚΟΚ για αυτοκίνητο, μηχανή και πατίνι

mesara_opla_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για σπίτια «οπλοστάσια» στη Μεσαρά – Βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και κροτίδες (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:12
Bianca-Censori-new
LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πήγε στο σινεμά με τον Κάνιε Γουέστ… ημίγυμνη! (Photos)

MEGHAN_HARRY
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Χάρι, η Μέγκαν και η ταινία στο Netflix για… τον πόλεμο στο Αφγανιστάν

raul-castro-
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα όπως… Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν στο δικαστήριο τον 94χρονο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο

1 / 3