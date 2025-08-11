Σύβοτα: Κατσίκα «έσκασε» σε παραλία – Έψαχνε φαγητό και ήπιε… μοχίτο (Video)

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, όταν μια κατσίκα εμφανίστηκε ανάμεσα στους λουόμενους, προκαλώντας αναστάτωση και γέλια.

Το ζώο κινήθηκε μέσα στο πλήθος, ψάχνοντας φαγητό ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα των παραθεριστών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, διακρίνεται η στιγμή που αρπάζει φαγητό από την τσάντα της.

Λίγο αργότερα, η απρόσκλητη επισκέπτρια πλησιάζει έναν λουόμενο και πίνει από το μοχίτο του, προκαλώντας έκπληξη και γέλια στους παρευρισκόμενους.

Η σκηνή, που συνδύαζε το αστείο με το απρόβλεπτο, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αν και στην αρχή οι λουόμενοι αιφνιδιάστηκαν, δεν άργησαν να διασκεδάσουν με το πρωτόγνωρο αυτό θέαμα.

