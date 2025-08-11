search
11.08.2025 17:34

Σύβοτα: Κατσίκα «έσκασε» σε παραλία – Έψαχνε φαγητό και ήπιε… μοχίτο (Video)

11.08.2025 17:34
katsiki-mohito

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, όταν μια κατσίκα εμφανίστηκε ανάμεσα στους λουόμενους, προκαλώντας αναστάτωση και γέλια.

Το ζώο κινήθηκε μέσα στο πλήθος, ψάχνοντας φαγητό ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα των παραθεριστών.

@dailymail A greedy goat causes havoc as it pesters sunbathers for food on a beach in Greece. Footage shows tourists' attempts to shoo it away whilst others watched as it devoured their snacks. Read more at DailyMail.com 🎥Newsflare #goat #beach #holidays #greece ♬ original sound – Daily Mail

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, διακρίνεται η στιγμή που αρπάζει φαγητό από την τσάντα της.

Λίγο αργότερα, η απρόσκλητη επισκέπτρια πλησιάζει έναν λουόμενο και πίνει από το μοχίτο του, προκαλώντας έκπληξη και γέλια στους παρευρισκόμενους.

Η σκηνή, που συνδύαζε το αστείο με το απρόβλεπτο, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αν και στην αρχή οι λουόμενοι αιφνιδιάστηκαν, δεν άργησαν να διασκεδάσουν με το πρωτόγνωρο αυτό θέαμα.

