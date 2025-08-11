ΣτΕ: Προς έγκριση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τις Κολυμπήθρες της Πάρου

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποσταλεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), έκτασης 328 στρεμμάτων στην περιοχή Κολυμπήθρες (Νάουσα) της Πάρου.

Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται η κατασκευή τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), κατοικίες μονώροφες και διώροφες, πισίνες, τουριστικά καταλύματα, τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, καφετέριες, πολιτιστικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Συγκεκριμένα, η όλη έκταση των 328 στρεμμάτων χωρίζεται σε ενότητες και ορίζεται ως γενική χρήση ο «τουρισμός-αναψυχή», ενώ καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη ενότητα επιτρέπεται η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικές επιχειρήσεις, μικρές και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, κτίριο-γήπεδο για τη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, μοτοσικλετών κ.λπ.

Σε δεύτερη ενότητα επιτρέπεται η κατασκευή ακινήτων ενός ορόφου, αλλά «με δυνατότητα δύο ορόφων σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 20% της δομημένης επιφάνειας» και με μεγίστη πυκνότητα μέχρι 8 κλίνες ανά στρέμμα, πισίνες, υπόγεια μέχρι 2,30 μέτρα βάθος και καθορίζεται η ελάχιστη απόσταση κάθε κτίσματος από τον αιγιαλό τα 100 μέτρα.

Σε τρίτη ζώνη επιτρέπεται μόνο η κατασκευή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), ενώ σε άλλη ζώνη επιτρέπεται η κατασκευή μονώροφων κατοικιών με μέγιστο ύψος τα 3,5 μέτρα και με δόμηση επιφάνειας των κτιρίων για εγκαταστάσεις διαμονής τα 150 τ.μ. και για εγκαταστάσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής τα 120 τ.μ.

Τέλος, προβλέπεται ακόμη μια ζώνη στην οποία απαγορεύεται η δόμηση, η διάνοιξη οδών και η αλλοίωση του φυσικού εδάφους, αλλά επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση οι εργασίες διαπλάτυνσης και διάστρωσης των οδών που υπάρχουν.

