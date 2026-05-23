Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσσου

Νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 5:40, το απόγευμα του Σαββάτου, ανοιχτά της Κάσσου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο νέος σεισμός έγινε σε απόσταση 381 χλμ. ΝΑ των Αθηνών με το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 30 χλμ. Δ της Κάσσου.

Νωρίτερα, στις 4.34 το μεσημέρι, είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός, 4,4 Ρίχτερ, 30 χιλιόμετρα ανοιχτά της Κάσσου.

